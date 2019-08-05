احدث الأخبار

السجن وغرامة 210 آلاف ريال بحق 7 أشخاص نقلوا حجاجاً غير نظاميين
أبرز المواد
 “العمل” تحدد مدة إجازة “عيد الأضحى” لموظفي القطاع الخاص
أبرز المواد
 “جادة الفنون” تفتح آفاق الإبداع لمواهب تبوك بمهرجان الورد والفاكهة
منطقة تبوك
 التايمز تطالب وزيرة داخلية بريطانيا بالتحقيق في تورط “الريان” بدعم التطرف ومساءلة قطر
أبرز المواد
 بلدية النعيرية تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتكثيف الجهود في الخدمات البلدية
المنطقة الشرقية
 هلال ذو الحجة يضفي على مهرجان الورد والفاكهة بتبوك المزيد من الجمال
منطقة تبوك
 البطل السعودي في لعبة البلياردو “خالد الغامدي” يتوج ببطولة أميركا المفتوحة للناشئين متجاوزاً 7 لاعبين دون خسارة
أبرز المواد
 الأمير خالد بن سلطان الفيصل: رالي دكار العالمي سيمر بـ 6 مناطق في المملكة قاطعًا مسافة 9 آلاف كلم
أبرز المواد
 رحلة إلى التراث والحضارة العربية في أجنحة سوق عكاظ
منطقة مكة المكرمة
 فريق كانوا للوالدين البحريني يستقبل ورود نوارة التطوعي السعودي
منطقة الرياض
 الاتحاد يقلبها على الإيراني.. ويقترب من ربع نهائي آسيا
أبرز المواد
 قطر متهمة باستغلال بنك “الريان” ببريطانيا لترويج التطرف
أبرز المواد
السجن وغرامة 210 آلاف ريال بحق 7 أشخاص نقلوا حجاجاً غير نظاميين

السجن وغرامة 210 آلاف ريال بحق 7 أشخاص نقلوا حجاجاً غير نظاميين

أبرز المواد
“العمل” تحدد مدة إجازة “عيد الأضحى” لموظفي القطاع الخاص

“العمل” تحدد مدة إجازة “عيد الأضحى” لموظفي القطاع الخاص

أبرز المواد
“جادة الفنون” تفتح آفاق الإبداع لمواهب تبوك بمهرجان الورد والفاكهة

“جادة الفنون” تفتح آفاق الإبداع لمواهب تبوك بمهرجان الورد والفاكهة

منطقة تبوك
التايمز تطالب وزيرة داخلية بريطانيا بالتحقيق في تورط “الريان” بدعم التطرف ومساءلة قطر

التايمز تطالب وزيرة داخلية بريطانيا بالتحقيق في تورط “الريان” بدعم التطرف ومساءلة قطر

أبرز المواد

السجن وغرامة 210 آلاف ريال بحق 7 أشخاص نقلوا حجاجاً غير نظاميين

السجن وغرامة 210 آلاف ريال بحق 7 أشخاص نقلوا حجاجاً غير نظاميين
http://almnatiq.net/?p=759614
المناطق - متابعات
أعلنت المديرية العامة للجوازات أن لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة أصدرت سبعة قرارات إدارية بحق 5
مواطنين، ومقيمين اثنين، مخالفين لتعليمات نقل الحجاج، بقيامهم بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج. وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهم السجن والغرامة المالية والترحيل والتشهير بهم ومصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل وذلك على
النحو التالي:
1- معاقبة المخالف/ عبدالرحمن هني رابح الرشيدي بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 50.000 ريال.
2- معاقبة المخالف الوافد/ سعيد قاسم دره بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 10.000 ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.
3- معاقبة المخالف/ صالح أحمد عيضه الزهراني بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 20.000 ريال.
4- معاقبة المخالف/ ضيف الله عايض الحارثي بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 70.000 ريال.
5- معاقبة المخالف الوافد/ عبدالعزيز محمد أول إدريس بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 10.000 ريال، ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.
6- معاقبة المخالف/ مساعد عوض جويبر الياسي بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 10.000 ريال.
7- معاقبة المخالف/ ثامر مستور معيض الحارثي بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 40.000 ريال.
ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الألتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الاجراءات النظامية، وأكدت أن رجال الامن ينفذون مهماتهم بحزم على جميع المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالف وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

روابط ذات صلة

“العمل” تحدد مدة إجازة “عيد الأضحى” لموظفي القطاع الخاص

“العمل” تحدد مدة إجازة “عيد الأضحى” لموظفي القطاع الخاص
التايمز تطالب وزيرة داخلية بريطانيا بالتحقيق في تورط “الريان” بدعم التطرف ومساءلة قطر

التايمز تطالب وزيرة داخلية بريطانيا بالتحقيق في تورط “الريان” بدعم التطرف ومساءلة قطر
البطل السعودي في لعبة البلياردو “خالد الغامدي” يتوج ببطولة أميركا المفتوحة للناشئين متجاوزاً 7 لاعبين دون خسارة

البطل السعودي في لعبة البلياردو “خالد الغامدي” يتوج ببطولة أميركا المفتوحة للناشئين متجاوزاً 7 لاعبين دون خسارة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*