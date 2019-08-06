النصر يفرط بتقدمه بتعادل أمام الوحدة الإماراتي

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فرط فريق النصر الأول لكرة القدم، بتقدمه أمام ضيفه الوحدة الإماراتي، بعد أن انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، الإثنين، على ملعب الملك فهد الدولي ضمن مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

بدأت المباراة بضغط متواصل من جانب لاعبي النصر على مرمى الفريق الإماراتي، لكن استعجال مهاجمي الفريق تسبب بإضافة الكثير من الفرص، حتى تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 17 من ضربة رأسية، مستفيداً من عكسية زميله سلطان الغنام المتقنة.

وكاد حمدالله ان يضيف الهدف الثاني الشخصي له ولفريقه عندما طرح الحارس الإماراتي أرضاً لكن سدد خارج المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل النصر سيطرته المطلقة على مجريات المباراة لكن الفريق الإماراتي تمكن من إدراك التعادل عند الدقيقة 53، واسطة البرازيلي ليوناردو دا سيلفا.

وكاد الوحدة أن يخطف المباراة من النصر في الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع، عندما أناب القائم الأيسر للأسترالي براد جونز في التصدي لتسديدة مهاجم الفريق الإماراتي.

هذا، وسيتجدد لقاء الفريقين الإثنين المقبل في أبوظبي على ملعب آل نهيان، في إياب ذات الدور لمعرفة هوية الفريق المتأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية.