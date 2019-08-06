التعصب الرياضي.. مخرب العلاقات بين الجماهير وقاتل متعة كرة القدم

المناطق - إسلام داوود

لا يختلف شخصان على أن التعصب الكروي بات يمثل أسوأ مظهر في كرة القدم، لم يسببه من تشاحن بين الجماهير مع بعضها البعض وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى نتائج كارثية تودي بأرواح أبرياء.

والتعصب الرياضي في أغلب الأحيان يترافق مع شغب الملاعب وما يصاحبه من تخريب وتكسير في المنشآت العامة والخاصة إلى جانب الإصابات بين اللاعبين والمشجعين أنفسهم.

ونظرا لاستفحال تلك الظاهرة في الشارع الرياضي وتحولها إلى خطر حقيقي يهدد بإفساد العلاقات بين الجماهير ويقتل متعة كرة القدم من الأساس، فقد تعالت الأصوات خلال الآونة الأخيرة سواء على المستوى المحلي أو الدولي التي تطالب بتدخل من الحكومات والمنظمات الرياضية والدولية لردع حركات التعصب الرياضي.

والتعصب الكروي في المملكة لم يعد تعصباً لفريق يشجعه أفراد فقط، بل إن من يتابع الظاهرة، يجدها قد خرجت عن هدفها الطبيعي وهو التسلية والمتعة، لتصبح وسيلة للاستفزاز والتعصب الكروي الضار بالفرد والمجتمع ما أصبح ينذر بحالة انقسام وعداوة اجتماعية.

دراسة :

أظهرت دراسة سابقة، حول ظاهرة التعصب الرياضي بالمملكة، أن وسائل الإعلام والإعلاميين وجماهير الأندية يلعبون دورا كبيرا في إثارة التعصب الرياضي بين مشجعي الفرق الرياضية السعودية.

وأشار 50 % من المشاركين في الدراسة الاستطلاعية التي أجراها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، إلى أن من مسببات مشكلة التعصب هو أن جماهير الفريق المنافس تسيء لفريقهم، فيما يرى نحو 26 في المائة أن من مسببات مشكلة التعصب الرياضي هو استضافة الإعلاميين في البرامج الرياضية بكثرة للإساءة إلى الأندية التي يشجعونها، ونحو 24 في المائة يرون أن السبب هو انتقاء الحكام المتحيزين لتحكيم المباريات التي تشارك بها الفرق التي يشجعونها.

وأوضح 36 % من المشاركين في الاستطلاع أن من أسباب التعصب الرياضي إساءة منسوبي الفرق المنافسة لفريقهم، فيما أكد نحو 8 % من المشاركين والمشاركات أنهم يحرصون على عدم الخروج من منازلهم في اليوم التالي للمباريات التي تخسر بها فرقهم

وطالب 90 % من المشاركين بإيقاف كل إعلامي يثير التعصب بين الفرق الرياضية، فيما دعا نحو 84 % لسن القوانين والأنظمة الصارمة التي تجرم التعصب الرياضي

أسباب:

وحول أسباب شيوع ظاهرة التعصب الرياضي في الشارع السعودي، فقد أرجعها مختصون اجتماعيون إلى عدة أسباب أبرزها وسائل الإعلام المختلفة، وتعدد البرامج التي تؤثر بشكل كبير في الجماهير، حيث يقوم بعض الإعلاميين في العديد من البرامج بإثارة التعصب وافتعال المشاكل بين الجماهير والأندية الكبيرة، سواء في برامجهم أو عبر حساباتهم الرسمية على “تويتر” من أجل رفع معدل المشاهدات.

وشكل دخول رؤساء الأندية في صراعات مع بعضم البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر وسائل الإعلام بسبب مصلحة أنديتهم، سببا آخر من أسباب إثارة النزاعات بين الجماهير.

تدخل عاجل:

وأطلق خبراء ومختصون، نداء إلى كافة رموز المجتمع الدينية والسياسية للتدخل والحيلولة دون استفحال تلك الظاهرة داعين وسائل الإعلام السعودية لتحمل مسؤوليتها والكف عن إشعال نيران التعصب، فقد كان لها دور بارز في ذلك، وهذا الدور منوط بالمسؤولين عن الصحف والفضائيات والمواقع الإعلامية المختلفة.

وطالب الخبراء بإعداد حملة توعوية بين صفوف الشباب في المدارس والجامعات، لتنبيههم وتحذيرهم من خطر التعصب الرياضي، بحيث يصبحون قادرين على تحمل المسؤولية، والالتزام بنشر الروح الرياضية داخل وخارج الملعب.