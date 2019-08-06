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أمير الجوف يوجه الإمارة والمحافظات باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أمير الجوف يوجه الإمارة والمحافظات باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=759628
الجوف - محمد الحسن

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، بتكليف عدد من الموظفين التواجد على رأس العمل طيلة فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم .
وأكد سموه أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وحرصهما على كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين.
كما يتابع سموه الخدمات المقدمة للحجاج في منفذ جمرك الحديثة أثناء دخولهم وحتى مغادرتهم بعد أدائهم مناسك الحج وعودتهم لديارهم سالمين .
ودعا سموه الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم وأن يوفق قادتنا لكل خير ويديم الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا.

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