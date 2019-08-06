الثورة الأحوازية في الأحواز العربية المحتلة تفقد اثنين من أبطالها ورموزها

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قالت مصادر أحوازية إن أثنين من أبرز المقاومين الأحوازيين وهما “عبدالله عباس السرحان الكعبي” و”قاسم عبداللهي الكعبي” استشهدا على يد قوات النظام الإيرانية المحتلة في سجن القنيطرة، شمال الأحواز العاصمة يوم السبت الماضي.

وكانت استخبارات النظام المحتل للأحواز العربية قد اختطفت البطلين أواسط عام 2015 و وجهت لهما ولعدد من الأسرى الآخرين في مدينة السوس تهمة تشكيل تنظيم “جند الفاروق” والقيام بعمليات مسلحة مقاومة ضد المستوطنين الفرس وعناصر الحرس الثوري الإرهابي وقتل عددا منهم.

وحسب وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام الإيراني المحتل فإن ما تسمى المحكمة العليا في “طهران” قد صادقت على حكم الإعدام ونفذت الجريمة خلال يوم واحد فقط.

وحسب مصادر أحوازية تابعة لحركة النضال العربي لتحرير الاحواز فقد قامت سلطات الاحتلال الإيراني عدداً من أقارب الشهيدين بعد إعلانهم العزاء واستقبال المعزين.

من جانب آخر اعتقلت سلطات الاحتلال الإيراني يوم أمس الجمعة بشكل مفاجئ الأسير المحرر”حسن عباس أبو موال”.