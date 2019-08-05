ليلة مظلمة على تنظيم الحمدين.. بورصة قطر تخسر أكثر من 24 مليار ريال.. والمؤسسات الأجنبية تبادر بالهروب من الدوحة

المناطق - الدوحة

تلقى الاقتصاد القطري، ضربة كبرى بعدما فقد المؤشر العام لبورصة قطر في جلسة الإثنين 5 أغسطس 432 نقطة، متراجعاً بنسبة 4.16%، مغلقاً عند مستوى 9925 نقطة، بسيولة بلغت قيمتها 324 مليون ريال، من خلال التداول على 94 مليون سهماً.

كما انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنحو 24.4 مليار ريال إلى 546 مليار ريال.

وسجلت بورصة قطر أسوأ انخفاض يومي خلال العام الجاري.

وضغطت مبيعات المؤسسات الأجنبية، للجلسة الرابعة على التوالي، على معظم القطاعات، مع صافي بيع بلغ في جلسة الإثنين 105 مليون ريال، مقابل صافي شراء للأفراد القطريين بنحو 58 مليون ريال.