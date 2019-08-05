إنهاء إجراءات توقيع عقد مشروع قنوات تصريف مياه الأمطار بحفرالباطن

المناطق - حفرالباطن

أنهت أمانة حفر الباطن إجراءات توقيع عقد مشروع إنشاء قنوات تصريف مياه الأمطار ضمن مبادرة درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بتكلفة مالية للمشروع 541,098,166 ريال سعودي وهو عبارة عن شبكة من العبارات الصندوقية الخرسانية وأنابيب من الفايبرجلاس التي صممت خصيصاً للتصدي إلى كمية الامطار الغزيرة التي تشهدها المدينة خلال مواسم الأمطار.

ويبلغ طول العبارات الصندوقية الخرسانية 17.970 متر طولي ويتراوح عرض القنوات من ( 2.5 متر) إلى ( 3.5متر ) وعمق ( 2 متر) وأنابيب من الفايبرجلاس بطول اجمالي 9,800 متر طولي بأقطار تتراوح من (500 ملم ) الى ( 1100 ملم) وسوف تسهم بإذن الله تعالى تلك القنوات والعبارات الصندوقية الخرسانية بدرء مخاطر السيول بالمدينة من خلال نقل كمية الأمطار الساقطة الى خارج المدينة وسيكتمل المشروع خلال عامان.