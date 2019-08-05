٢٢ شاعرا يتنافسون اليوم على جائزة شاعر عكاظ

الطائف - عادل الزهراني

بدأت اليوم (الإثنين) أولى المراحل النهائية للمنافسة على جائزة شاعر عكاظ للشعر العربي الفصيح. وقد ترشح لهذه المرحلة 22 شاعرا وشاعرة من معظم الدولة العربية.

وأعلن د. سعود اليوسف المتحدث الرسمي باسم جائزة شاعر عكاظ الشعراء الـ 22 الذين رُشحوا ممن انطبقت عليهم شروط الترشح، وقد اُستبعد بعض المرشحين؛ بسبب اعتذارهم عن الحضور؛ لعدم ملاءمة توقيت المسابقة مع التزاماتهم الأخرى.

وقد استُبدل بالشعراء الثلاثة الذين اعتذروا ثلاثةٌ آخرون.

وأضاف الدكتور سعود اليوسف أن الجائزة هذا العام أخذت منحى جديدا أضفى مزيدا من التشويق على الجائزة؛ إذ سوف تسجَّل حلقات تلفزيونية، وفي الختامي سيعلن اسم شاعر عكاظ ويقلَّد بردة شاعر عكاظ، ويعلن كذلك اسم الشاعرين: الثاني والثالث.

والشعراء المتأهلون هم:

إبراهيم بن أحمد بن مطاعن حلوش:

السعودية.

د. حازم مبروك عطية أبو زيد:

مصر.

حسن بن عبده بن علي صميلي:

السعودية.

حسن العسكري ياسر مقداد:

لبنان.

خالد بودريف: المغرب. شتيوي بن عزام بن شتيوي الغيثي الشمري: السعودية.

د. شفيقة وعيل:

الجزائر.

شيماء محمد حسن رمضان حسن: مصر.

طلال بن سليم بن صرّوخ الصلتي: سلطنة عمان.

عبدالله محمد عبدالله عبيد: اليمن.

عبدالله بن موسى بيلا: بوركينا فاسو.

عبدالله هادي ناجي بن ناجي اليمن.

عبلة غسان محمد خالد جابر: الأردن.

قيس طه محمد قوقزة: الأردن.

لطيفة حساني:

الجزائر.

مبارك سيد أحمد عبداللطيف:

مصر.

محمد بن إبراهيم بن محمد يعقوب:

السعودية.

محمد أحمد حسن سالم (محمد عرب صالح): مصر. محمد إدوم أب: موريتانيا.

محمد حامد عبدالله العياف: الأردن.

محمد بن سيف بن حماد العَبري: سلطنة عمان.

منى حسن محمد الحاج: السودان.

واختتم الدكتور سعود اليوسف تصريحه بشكر للشركاء في جامعة الطايف ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية لدورهم الداعم في تطوير هذه المسابقة.