احدث الأخبار

وزير يمني يطالب الأمم المتحدة برفع السرية عن نتائج تحقيقات فساد وكالاتها في اليمن
أبرز المواد
 جوازات الوديعة تستقبل أولى طلائع الحجاج من أسر شهداء الجيش اليمني والمقاومة
أبرز المواد
 القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث القاهرة الإرهابي
أبرز المواد
 1.68 تريليون ريال الودائع المصرفية .. 78.2 % منها للقطاع الخاص
أبرز المواد
 للمرة الأولى.. “فيسبوك” تضيف اسمها لتطبيق إنستجرام
أبرز المواد
 الذهب يسجل أعلى مستوى في ‭6‬ أعوام بسبب مخاوف النمو العالمي
أبرز المواد
 فوائد “مذهلة” للبصل.. يحارب السرطان ويكافح السكري
أبرز المواد
 الأرقام تلقن “أبل” و”سامسونج” درسا عن “هاتف الألف دولار”
أبرز المواد
 انخفاض أسعار العقارات السكنية في دبي
أبرز المواد
 ٢٢ شاعرا يتنافسون اليوم على جائزة شاعر عكاظ
منطقة مكة المكرمة
 إنهاء إجراءات توقيع عقد مشروع قنوات تصريف مياه الأمطار بحفرالباطن
المنطقة الشرقية
 ليلة مظلمة على تنظيم الحمدين.. بورصة قطر تخسر أكثر من 24 مليار ريال.. والمؤسسات الأجنبية تبادر بالهروب من الدوحة
أبرز المواد
وزير يمني يطالب الأمم المتحدة برفع السرية عن نتائج تحقيقات فساد وكالاتها في اليمن

وزير يمني يطالب الأمم المتحدة برفع السرية عن نتائج تحقيقات فساد وكالاتها في اليمن

أبرز المواد
جوازات الوديعة تستقبل أولى طلائع الحجاج من أسر شهداء الجيش اليمني والمقاومة

جوازات الوديعة تستقبل أولى طلائع الحجاج من أسر شهداء الجيش اليمني والمقاومة

أبرز المواد
القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث القاهرة الإرهابي

القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث القاهرة الإرهابي

أبرز المواد
1.68 تريليون ريال الودائع المصرفية .. 78.2 % منها للقطاع الخاص

1.68 تريليون ريال الودائع المصرفية .. 78.2 % منها للقطاع الخاص

أبرز المواد

وزير يمني يطالب الأمم المتحدة برفع السرية عن نتائج تحقيقات فساد وكالاتها في اليمن

وزير يمني يطالب الأمم المتحدة برفع السرية عن نتائج تحقيقات فساد وكالاتها في اليمن
http://almnatiq.net/?p=759653
المناطق - وكالات

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن وثائق التحقيقات الداخلية للأمم المتحدة والمعلومات التي جمعتها وكالة أسوشيتد برس من مقابلات مع عمال إغاثة عن أداء وكالات الأمم المتحدة وكشفت حجم الاختراق الحوثي لها والفساد السياسي والمالي والمحسوبية وسوء الإدارة لجهود الإغاثة في اليمن، فضيحة تمس بسمعة ورصيد هذه المنظمة.
وأوضح وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ” سبأ ” أن ‏المعلومات التي احتواها التحقيق عن حجم الفساد , والتقرير الصحفي الذي يكشف عن مصير المليارات من الدولارات المخصصة لبرامج الإغاثة الإنسانية في اليمن منذ العام 2015م، يؤكد ما تحدثنا عنه مراراً من اختراق ‎المليشيا الحوثية المدعومة من ‎إيران لوكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرة المليشيا وخضوعها للضغوط والابتزاز.
وطالب برفع السرية عن هذه التحقيقات ومراجعة أداء الأمم المتحدة ووكالاتها في اليمن خلال السنوات الماضية، وإعلان النتائج بشفافية للشعب اليمني, مؤكداً أن غض الطرف عن نهب المليشيا الحوثية لبرامج المساعدات الإنسانية يضر بالجهود الدولية التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء لإغاثة المتضررين وتخفيف معاناتهم.

روابط ذات صلة

جوازات الوديعة تستقبل أولى طلائع الحجاج من أسر شهداء الجيش اليمني والمقاومة

جوازات الوديعة تستقبل أولى طلائع الحجاج من أسر شهداء الجيش اليمني والمقاومة
القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث القاهرة الإرهابي

القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث القاهرة الإرهابي
1.68 تريليون ريال الودائع المصرفية .. 78.2 % منها للقطاع الخاص

1.68 تريليون ريال الودائع المصرفية .. 78.2 % منها للقطاع الخاص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*