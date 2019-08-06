احدث الأخبار

“العمل” تطرح مسودة قرار تعديل آلية احتساب أجور السعوديين في “نطاقات” للعموم
أبرز المواد
 وزير يمني يطالب الأمم المتحدة برفع السرية عن نتائج تحقيقات فساد وكالاتها في اليمن
أبرز المواد
 جوازات الوديعة تستقبل أولى طلائع الحجاج من أسر شهداء الجيش اليمني والمقاومة
أبرز المواد
 القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث القاهرة الإرهابي
أبرز المواد
 1.68 تريليون ريال الودائع المصرفية .. 78.2 % منها للقطاع الخاص
أبرز المواد
 للمرة الأولى.. “فيسبوك” تضيف اسمها لتطبيق إنستجرام
أبرز المواد
 الذهب يسجل أعلى مستوى في ‭6‬ أعوام بسبب مخاوف النمو العالمي
أبرز المواد
 فوائد “مذهلة” للبصل.. يحارب السرطان ويكافح السكري
أبرز المواد
 الأرقام تلقن “أبل” و”سامسونج” درسا عن “هاتف الألف دولار”
أبرز المواد
 انخفاض أسعار العقارات السكنية في دبي
أبرز المواد
 ٢٢ شاعرا يتنافسون اليوم على جائزة شاعر عكاظ
منطقة مكة المكرمة
 إنهاء إجراءات توقيع عقد مشروع قنوات تصريف مياه الأمطار بحفرالباطن
المنطقة الشرقية
“العمل” تطرح مسودة قرار تعديل آلية احتساب أجور السعوديين في “نطاقات” للعموم

“العمل” تطرح مسودة قرار تعديل آلية احتساب أجور السعوديين في “نطاقات” للعموم

أبرز المواد
وزير يمني يطالب الأمم المتحدة برفع السرية عن نتائج تحقيقات فساد وكالاتها في اليمن

وزير يمني يطالب الأمم المتحدة برفع السرية عن نتائج تحقيقات فساد وكالاتها في اليمن

أبرز المواد
جوازات الوديعة تستقبل أولى طلائع الحجاج من أسر شهداء الجيش اليمني والمقاومة

جوازات الوديعة تستقبل أولى طلائع الحجاج من أسر شهداء الجيش اليمني والمقاومة

أبرز المواد
القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث القاهرة الإرهابي

القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث القاهرة الإرهابي

أبرز المواد

“العمل” تطرح مسودة قرار تعديل آلية احتساب أجور السعوديين في “نطاقات” للعموم

“العمل” تطرح مسودة قرار تعديل آلية احتساب أجور السعوديين في “نطاقات” للعموم
http://almnatiq.net/?p=759656
المناطق - الرياض

طرحت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية مسودة قرار تعديل آلية احتساب أجور العاملين السعوديين في برنامج “نطاقات” ودعت الوزارة عموم المواطنين والمهتمين للمشاركة بملاحظاتهم ومرئياتهم حول مسودة القرار. حيث كان أهم ماجاء في المسودة اشتراط إحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين بواقع عامل واحد الا يقل أجره الشهري عن 4000 ريال. ويحسب العامل السعودي الذي يقل أجره عن 2000 ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين. ولايحسب العامل السعودي الذي يقل أجره عن 2000 ريال في نسب التوطين.

وفيما يلي (مسودة أحتساب أجور العاملين في برنامج نطاقات) التي أعلنتها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

روابط ذات صلة

وزير يمني يطالب الأمم المتحدة برفع السرية عن نتائج تحقيقات فساد وكالاتها في اليمن

وزير يمني يطالب الأمم المتحدة برفع السرية عن نتائج تحقيقات فساد وكالاتها في اليمن
جوازات الوديعة تستقبل أولى طلائع الحجاج من أسر شهداء الجيش اليمني والمقاومة

جوازات الوديعة تستقبل أولى طلائع الحجاج من أسر شهداء الجيش اليمني والمقاومة
القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث القاهرة الإرهابي

القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث القاهرة الإرهابي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*