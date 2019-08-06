احدث الأخبار

صورة لولي العهد بقرية ورد بموسم الطائف تجذب الزوار
منطقة مكة المكرمة
 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة يتفقد موسم الطائف ويثني على الإقبال الذي تشهده الفعاليات
منطقة مكة المكرمة
 ساحة العلماء تستقطب وتلهم زوار سوق عكاظ في موسم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 ترامب يريد إعداما سريعا لمنفذي المجزرتين.. ويبرئ السلاح
أبرز المواد
 بعد تعذيبه.. فيديو صادم لتركي يفارق الحياة في سجون اسطنبول
أبرز المواد
 انتهاكات جديدة للحوثيين تطال فريقا تابعا لـ”الصحة العالمية”
أبرز المواد
 انفجارات تهز مستودع أسلحة في روسيا وإجلاء آلاف السكان
أبرز المواد
 “العمل” تطرح مسودة قرار تعديل آلية احتساب أجور السعوديين في “نطاقات” للعموم
أبرز المواد
 وزير يمني يطالب الأمم المتحدة برفع السرية عن نتائج تحقيقات فساد وكالاتها في اليمن
أبرز المواد
 جوازات الوديعة تستقبل أولى طلائع الحجاج من أسر شهداء الجيش اليمني والمقاومة
أبرز المواد
 القيادة تعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث القاهرة الإرهابي
أبرز المواد
 1.68 تريليون ريال الودائع المصرفية .. 78.2 % منها للقطاع الخاص
أبرز المواد
صورة لولي العهد بقرية ورد بموسم الطائف تجذب الزوار

صورة لولي العهد بقرية ورد بموسم الطائف تجذب الزوار

منطقة مكة المكرمة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة يتفقد موسم الطائف ويثني على الإقبال الذي تشهده الفعاليات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة يتفقد موسم الطائف ويثني على الإقبال الذي تشهده الفعاليات

منطقة مكة المكرمة
ساحة العلماء تستقطب وتلهم زوار سوق عكاظ في موسم الطائف

ساحة العلماء تستقطب وتلهم زوار سوق عكاظ في موسم الطائف

منطقة مكة المكرمة
ترامب يريد إعداما سريعا لمنفذي المجزرتين.. ويبرئ السلاح

ترامب يريد إعداما سريعا لمنفذي المجزرتين.. ويبرئ السلاح

أبرز المواد

ترامب يريد إعداما سريعا لمنفذي المجزرتين.. ويبرئ السلاح

ترامب يريد إعداما سريعا لمنفذي المجزرتين.. ويبرئ السلاح
http://almnatiq.net/?p=759669
المناطق - وكالات

دان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، نزعة تفوق العرق الأبيض والتطرف والعنصرية وقال إن مرتكبي عمليات القتل الجماعية يجب إعدامهم “بسرعة” في رد شديد اللهجة على المجزرتين اللتين قتل فيهما 30 شخصا.

وفي مواجهة موجة من الاتهامات بأن خطابه المعادي للهجرة شجع المتطرفين في أنحاء البلاد، استغل ترامب خطابه المتلفز من البيت الأبيض ليطلق على غير العادة إدانة مباشرة للعنصريين.

وقال “يجب على أمتنا أن تدين العنصرية والتعصب ونزعة تفوق العرق الأبيض”، مضيفا أنه أوعز إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) استخدام جميع موارده لمواجهة “جرائم الكراهية والإرهاب المحلي”.

وأكد ترامب أن مرتكبي عمليات القتل الجماعي يجب أن يواجهوا عقوبة الإعدام المحظورة في نصف البلاد تقريبا، وقال “يجب تنفيذ عقوبة الاعدام بسرعة وحسم وبدون سنوات من التأخير غير الضروري”.

وجاء خطاب ترامب ردا على مجزرتي إل باسو في تكساس ودايتون في أوهايو، مختلفا تماماً عن خطه المعتاد بالتقليل من شأن هجمات المتعصبين المؤمنين بتفوق العرق الأبيض.

وجاء ذلك بعد ظهور رسالة ضد المهاجرين نشرها مرتكب إطلاق النار في تكساس تعكس بشكل مقلق تصريحات ترامب في حملته الانتخابية بشأن “غزو” المهاجرين القادمين عبر الحدود المكسيكية للولايات المتحدة.

وكان المهاجم قتل 20 شخصا اثناء تسوقهم في متجر وولمارت المكتظ في إل باسو صباح السبت، وتوفي أحد جرحى هذا الهجوم الاثنين لترتفع الحصيلة الى 21 قتيلا. بينما قتل 9 آخرون أمام حانة في منطقة تشتهر بنواديها الليلية في دايتون بعد 13 ساعة فقط.

روابط ذات صلة

بعد تعذيبه.. فيديو صادم لتركي يفارق الحياة في سجون اسطنبول

بعد تعذيبه.. فيديو صادم لتركي يفارق الحياة في سجون اسطنبول
انتهاكات جديدة للحوثيين تطال فريقا تابعا لـ”الصحة العالمية”

انتهاكات جديدة للحوثيين تطال فريقا تابعا لـ”الصحة العالمية”
انفجارات تهز مستودع أسلحة في روسيا وإجلاء آلاف السكان

انفجارات تهز مستودع أسلحة في روسيا وإجلاء آلاف السكان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*