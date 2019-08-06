احدث الأخبار

59 مدرسة للطفولة المبكرة بتعليم الشرقية
المنطقة الشرقية
 شمايل الشريف دمجت بين التراث والأصالة والورد الطائفي بموسم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 صورة لولي العهد بقرية ورد بموسم الطائف تجذب الزوار
منطقة مكة المكرمة
 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة يتفقد موسم الطائف ويثني على الإقبال الذي تشهده الفعاليات
منطقة مكة المكرمة
 ساحة العلماء تستقطب وتلهم زوار سوق عكاظ في موسم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 ترامب يريد إعداما سريعا لمنفذي المجزرتين.. ويبرئ السلاح
أبرز المواد
 بعد تعذيبه.. فيديو صادم لتركي يفارق الحياة في سجون اسطنبول
أبرز المواد
 انتهاكات جديدة للحوثيين تطال فريقا تابعا لـ”الصحة العالمية”
أبرز المواد
 انفجارات تهز مستودع أسلحة في روسيا وإجلاء آلاف السكان
أبرز المواد
 “العمل” تطرح مسودة قرار تعديل آلية احتساب أجور السعوديين في “نطاقات” للعموم
أبرز المواد
 وزير يمني يطالب الأمم المتحدة برفع السرية عن نتائج تحقيقات فساد وكالاتها في اليمن
أبرز المواد
 جوازات الوديعة تستقبل أولى طلائع الحجاج من أسر شهداء الجيش اليمني والمقاومة
أبرز المواد
59 مدرسة للطفولة المبكرة بتعليم الشرقية

59 مدرسة للطفولة المبكرة بتعليم الشرقية

المنطقة الشرقية
شمايل الشريف دمجت بين التراث والأصالة والورد الطائفي بموسم الطائف

شمايل الشريف دمجت بين التراث والأصالة والورد الطائفي بموسم الطائف

منطقة مكة المكرمة
صورة لولي العهد بقرية ورد بموسم الطائف تجذب الزوار

صورة لولي العهد بقرية ورد بموسم الطائف تجذب الزوار

منطقة مكة المكرمة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة يتفقد موسم الطائف ويثني على الإقبال الذي تشهده الفعاليات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة يتفقد موسم الطائف ويثني على الإقبال الذي تشهده الفعاليات

منطقة مكة المكرمة

ساحة العلماء تستقطب وتلهم زوار سوق عكاظ في موسم الطائف

ساحة العلماء تستقطب وتلهم زوار سوق عكاظ في موسم الطائف
http://almnatiq.net/?p=759671
عادل الزهراني - الطائف

احتضن سوق عكاظ هذا العام أحدث الأجنحة التي تعزز قيمة التراث ومكانة الحضارة العربية قديماً، عبر افتتاح “ساحة العلماء” التي يتعرف من خلالها الزوار على سيرة لمجموعة من علماء العرب، الذين تركوا أثراً كبيراً في مختلف العلوم وساهموا في وضع بصمة في مسيرة العلوم والإنسانية؛ تتوارثها الأجيال، كنموذج ومثال لاهمية الابتكار والاطلاع والإبداع، وفي اتساق وتناغم مع اهداف موسم الطائف الرامي لتعزيز مكانة المدينة تاريخياً وحضارياً، عبر العديد من الفعاليات النوعية.

وتتكون ساحة العلماء من عدد من الغرف، منها غرفة الأحاجي الثلاثة التي تتضمن مسابقات تتعلق بمعلومات ثرية عن العلماء، وفي قالب شيق وتنافسي، ينتقل فيها المتسابق عبر المراحل حتى يصل إلى مكتبة المعرفة لمشاهدة أمتع التفاصيل اليومية مع نظارات الواقع الافتراضي، ثم إلى ساحة التعريف بالعالم للاطلاع على سيرة العلماء ومؤلفاتهم ومكتشافتهم، حيث شملت معلومات تفصيلية عن “ابن الهيثم، ابن النفيس، البتالي، ابن خلدون، ابن بطوطة، ابن رشد، ابن الزهر، ابن ماسويه، ابو كامل المصري، محمد الفرازي، يعقوب الكندي، ابن بنان المراكشي”.

كما تم عرض المجسمات المحاكية بتقنية ثلاثي الأبعاد التي تقدم محتوى متكامل وإبداعي عن العلماء وإنجازاتهم، بالإضافة إلى عرض تمثيلي يجسد شخصيات أربعة علماء، هم “ابن الهيثم، ابن النفيس، البتاني، أبو كامل المصري”

روابط ذات صلة

شمايل الشريف دمجت بين التراث والأصالة والورد الطائفي بموسم الطائف

شمايل الشريف دمجت بين التراث والأصالة والورد الطائفي بموسم الطائف
صورة لولي العهد بقرية ورد بموسم الطائف تجذب الزوار

صورة لولي العهد بقرية ورد بموسم الطائف تجذب الزوار
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة يتفقد موسم الطائف ويثني على الإقبال الذي تشهده الفعاليات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة يتفقد موسم الطائف ويثني على الإقبال الذي تشهده الفعاليات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*