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صورة لولي العهد بقرية ورد بموسم الطائف تجذب الزوار

منطقة مكة المكرمة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة يتفقد موسم الطائف ويثني على الإقبال الذي تشهده الفعاليات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة يتفقد موسم الطائف ويثني على الإقبال الذي تشهده الفعاليات

منطقة مكة المكرمة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة يتفقد موسم الطائف ويثني على الإقبال الذي تشهده الفعاليات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة يتفقد موسم الطائف ويثني على الإقبال الذي تشهده الفعاليات
http://almnatiq.net/?p=759672
عادل الزهراني - الطائف

تفقد معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني فعاليات موسم الطائف التي انطلقت منذ مطلع هذا الشهر، واطلع على سير الفعاليات والنجاح الذي تلقاه حيث تجول في قرية ورد في الردف وحديقة الملك فيصل وسوق عكاظ.

والتقى معالي الرئيس بعدد من أبناء الطائف ومجموعة من السياح الذين كانوا يستمتعون بالفعاليات والعروض الشعبية من مختلف الدول وتحاور مع عدد منهم. كما تحدث إلى العارضين والمشاركين وأثنى على الجهود التي يبذلها الجميع لإنجاح الموسم وإسعاد الناس.

كما جال في سوق عكاظ حيث زار حي العرب وجادة عكاظ والسوق التاريخي، وشاهد مع الزوار الفعاليات المختلفة والمطاعم الزائرة من مختلف الدول العربية.

وازدهت جميع الجهات التي تشهد فعاليات موسم الطائف مصيف العرب بإقبال كبير، حيث جاء الجميع للاستمتاع بالأجواء اللطيفة التي تتميز بها الطائف في هذا الشهر.

وقال الخطيب : إن مواسم السعودية ومن بينها موسم الطائف أعطت فرصا سانحة للمستثمرين في المجال السياحي للمساهمة في إشاعة الفرح بين الناس وتمكينهم من الاستمتاع بما تزخر به بلادهم من فرص سياحية أسهمت المواسم في التشجيع على زيارتها.

وأكد الخطيب أن شراكة القطاع الخاص في الاستثمار في السياحة مسألة استراتيجية، حيث أنها تأتي لتتجاوب مع متطلبات السوق فيما يخص العرض والطلب، كما أنها تزيد فرص التوظيف في مختلف أرجاء المملكة.

واعتبر الخطيب أن الوجهات السياحية في المملكة استطاعت من خلال المواسم أن تجتذب شريحة كبيرة من سياح الداخل وقد شهدنا ذلك في الطائف بعد أن تم توفير الممكنات التي تثري التجربة السياحية للأسرة بأكملها.

وقال الخطيب إن القيادة في بلادنا تؤكد دوما على ضرورة توفير سبل الراحة والسعادة وجودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر. مشيرا إلى أنه صدرت حزمة من القرارات التي تؤسس لصناعة سياحية حقيقية، وإن هناك المزيد من القرارات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده يؤكدان دوما على أهمية تلمس احتياجات المواطنين والسعي لتلبيتها.

وأثنى الخطيب على الدعم والاهتمام الكبير الذي تحظى به السياحة المحلية من القيادة. مؤكداً أن السياحة تمثل منجم ذهب أكدت رؤية المملكة ٢٠٣٠ على الاستثمار فيها. ومن هنا جاءت المشاريع السياحية الكبرى، إضافة إلى مواسم السعودية التي يرأس لجنتها العليا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

ودعا الخطيب أبناء المملكة للاستمتاع بالفعاليات والأجواء الجميلة في الطائف مشيرا إلى تزايد الإقبال على الموسم مع بدأ إجازة العيد.

واستمع الخطيب إلى تقرير متكامل عن الفعاليات التي انطلقت منذ مطلع هذا الشهر. وأكد أن جميع من يعملون في موسم الطائف من القطاعين الحكومي والخاص هم سفراء للسياحة في مصيف العرب، وقال إن نجاح هذه المهمة الوطنية يتطلب أن يحب كل من يؤدي هذا الواجب ما يقوم به من عمل، حيث أن الشغف هو المحفز الأكبر للنجاح.

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