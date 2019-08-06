شمايل الشريف دمجت بين التراث والأصالة والورد الطائفي بموسم الطائف

عادل الزهراني - الطائف

جسدت الفنانة شمايل الشريف عبر ركنها بشارع الفن بقرية ورد وذلك بموسم الطائف بالعديد من رسوماتها والتي دمجت فيها الوان التراث وأصالة الماضي كما عملت على ادخال الوان الورد الطائفي في العديد من رسوماتها تزامنا مع فعالية قرية ورد

وقد ابدت الشريف إعجابها بالفعاليات المقامة والتي تخدم الفن والمنتسبين له متمنية التوفيق للجميع.