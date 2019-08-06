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تعليق لـ “تركي آل الشيخ” حول تفاوض فريقه الجديد”ألميريا” مع لاعبين من مصر

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تعليق لـ “تركي آل الشيخ” حول تفاوض فريقه الجديد”ألميريا” مع لاعبين من مصر

تعليق لـ “تركي آل الشيخ” حول تفاوض فريقه الجديد”ألميريا” مع لاعبين من مصر
http://almnatiq.net/?p=759692
المناطق_وكالات

نفى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية ومالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، ما تردد عن رغبة فريقه في التعاقد مع لاعبين من الدوري المصري الممتاز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكتب آل الشيخ “تدوينة” عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، أكد فيها عدم وجود أي خطط للتعاقد مع لاعبين من الدوري المصري في الموسم الجديد، وجاء فيها: لم يتفاوض الميريا مع اي لاعب في الدوري المصري ولايوجد أي خطط من هذا القبيل في الموسم الحالي … معرفش الاشاعات دي بتطلع من فين ؟! الي معاه عرض رسمي يطلعه للإعلام”.
وكانت تقارير إعلامية مصرية قد تحدثت عن رغبة ألميريا في التعاقد مع المغربي، وليد أزارو، مهاجم نادي الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز.

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