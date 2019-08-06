قريبا: إلغاء اشتراط مرافقة محرم للمبتعثة

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قال الملحق الثقافي السعودي في أمريكا الدكتور محمد العيسى، إنه يتوقع تسلم الملحقية قريبا لتوجيه رسمي من وزارة التعليم بإلغاء اشتراط مرافقة محرم للمبتعثة كعنصر إلزامي لإتمام إجراءات سفرها لبلد الابتعاث.

وأوضح “العيسى” – بحسب مكة – أن الملحقية حاليا لا تستطيع التصرف قبل تسلم القرار رسميا، مؤكدا أن الملحقية كانت تراعي ظروف بعض المبتعثات وتستثنيهن من اشتراط المحرم في حال واجهن صعوبات في ذلك، ولا سيما من يكملن دراساتهن العليا، فيكن في سن النضج وتحمل المسؤولية.

وأشار إلى أن القرار سيحل عددا من الإشكالات التي أفقدت فتيات فرصتهن في إكمال الدراسة في جامعات قوية في دول الابتعاث، في حين اضطرت بعض المبتعثات للزواج فقط لأجل وجود محرم يسافر معهن.

وأضاف أن القرار سيؤدي إلى إلغاء اشتراط المحرم لتقليل تكاليف الابتعاث، مبينا أن التقديم على الدفعة الجديدة من برنامج الابتعاث سيبدأ بعد عيد الأضحى.