لأول مرة في المشاعر.. وجبات غذائية للحجاج في مزدلفة من صناعة الأسرالمنتجة

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دشنت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا مبادرة “كيف تكون قدوة في إطعام الحجاج بمزدلفة” بواسطة الأسر المنتجة وعربات الفود ترك وذلك بمقر المؤسسة بمكة المكرمة.

وتهدف المبادرة المنضوية تحت مبادرات ملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة” الذي أطلقه أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، والتي قدمها المطوف الدكتور محمد زواوي كفكرة من المؤسسة، ولاقت استجابة وتأييد من الأمارة لتنفيذها على أرض الواقع لتأمين وجبات للحجاج في مشعر مزدلفة.

وتقوم المبادرة التطوعية غير الربحية وفق المشرف على تنفيذها عضو مجلس إدارة المؤسسة المطوف الدكتور سمير بن عبدالرحمن توكل على توفير وجبات غذائية صحية للحجاج في مشعر مزدلفة ، في ظل عدم تواجد أمكان أو نقاط لبيع الأغذية في حال نفرة الحجاج من عرفات لمشعر مزدلفة.

مضيفا :” لمسنا في السنوات الماضية معاناة الحجاج سواء المنتمين للمؤسسة أو من خارجها بصعوبة الحصول على وجبات غذائية في مشعر مزدلفة رغم أن المؤسسة تقدم وجبات جافة للحجاج مجانا ، لذا كانت هذه المبادرة التي قدمت كفكرة في ملتقى مكة الثقافي ، ولاقت التأييد الرسمي لتنفيذها من مقام الأمارة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة”.

وأبان توكل أن المؤسسة حجزت مساحة جيدة للأسر المنتجة وعربات الفود ترك بعيدا عن منطقة حركة السيارات في مواقع مخيمات حجاج غرب أوروبا التي يتواجد فيها حوالي 120 ألف حاج أوروبي، بعد أخذ الموافقات الرسمية وإتاحتها للأسر المنتجة بشكل مجاني لتبيع فيها خلال فترة تواجد الحجاج في هذا المشعر من بعد صلاة المغرب حتى فجر يوم العاشر من ذو الحجة.

ولم تكتفي المؤسسة بهذا الجانب بل سعت لتنظيم الأسر المنتجة من خلال التعاقد مع شركة إستشارية قامت بعدة خطوات تثقيفية بقواعد النظافة والإصحاح البيئي والتأكد من طريقة إعداد الأطعمة وعمل دورات مكثفة للأسر بضرورة التقيد بالنظافة والمظهر السليم مع تطبيق كل الاشتراطات الصحية المطلوبة ،والتوجيه لضبط كمية ونوع الأكلات المناسبة للحج، وإعداد قوائم بالوجبات وأسعارها بعدة لغات بحيث تكون في متناول الحاج وبأسعار شبه رمزية.

ووضعت الجهة الاستشارية التي يشرف عليها الدكتور عدنان الصغير المختص بجودة الغداء 10 مشرفات ليباشروا التأكد من تطبيق الأسر جميع الاشتراطات ، وأمنت لهم سيارات مزودة ببردات لنقلهم مع الأطعمة لمشعر مزدلفة حتى يحفظ الطعام بشكل صحي وسليم.

وبلغ عدد الأسر المنتجة المتقدمة لهذه المبادرة 60 أسرة سعودية غالبيتهم من مدينة مكة المكرمة، بجانب 40 سيارة فود ترك ، وستخدم كل أسرة 100 حاج تقريبا وذلك وفق ما أشارت إليه مها الحازمي المشرفة على عربات الفود ترك، ومها فلاته المشرفة على الأسر المنتجة.

ويؤكد نائب مجلس الادارة المشرف على الإدارة المالية المطوف عبدالله عقيل أن هذه المبادرة أشبه بكرنفال غذائي يقدم في موسم الحج ، مستعيدا الصورة الجميلة للأسواق المكية التي كانت تفعل في مواسم الحج بالمشاعر المقدسة.

مشددا على أن هذه المبادرة تجد دعما وتأييدا كبيرا من رئيس مؤسسة مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا المطوف طارق عنقاوي، ونائبه المطوف الدكتور طارق كوشك، وبإشراف مباشر من عضو مجلس الإدارة الدكتور سمير توكل، متمنيا أن تجد هذه المبادرة نجاحا كبيرا في أول موسم تطبق بالمشاعر على أن يتم التوسع فيها السنوات القادمة، كأحد المبادرات التطوعية غير الربحية التي تشرف عليها مؤسسات الطوافة خدمة لضيوف الرحمن.