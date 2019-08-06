احدث الأخبار

قريبا: إلغاء اشتراط مرافقة محرم للمبتعثة
أبرز المواد
 سكان فيينا يرفضون رش العطور في المترو
أبرز المواد
 صدمة في بنك بريطاني.. إلغاء 4 آلاف وظيفة
أبرز المواد
 «الاستئناف» تبدأ الترافع حضورا بداية العام
أبرز المواد
 تعليق لـ “تركي آل الشيخ” حول تفاوض فريقه الجديد”ألميريا” مع لاعبين من مصر
أبرز المواد
 ميلشيا الحوثي الإرهابية تكثف خروقاتها في الحديدة اليمنية
أبرز المواد
 طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة
أبرز المواد
 إنفوجرافيك.. طريقة الإبلاغ عن أعطال خدمات المياه بالمشاعر المقدسة
أبرز المواد
 59 مدرسة للطفولة المبكرة بتعليم الشرقية
المنطقة الشرقية
 شمايل الشريف دمجت بين التراث والأصالة والورد الطائفي بموسم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 صورة لولي العهد بقرية ورد بموسم الطائف تجذب الزوار
منطقة مكة المكرمة
 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة يتفقد موسم الطائف ويثني على الإقبال الذي تشهده الفعاليات
منطقة مكة المكرمة
قريبا: إلغاء اشتراط مرافقة محرم للمبتعثة

قريبا: إلغاء اشتراط مرافقة محرم للمبتعثة

أبرز المواد
سكان فيينا يرفضون رش العطور في المترو

سكان فيينا يرفضون رش العطور في المترو

أبرز المواد
صدمة في بنك بريطاني.. إلغاء 4 آلاف وظيفة

صدمة في بنك بريطاني.. إلغاء 4 آلاف وظيفة

أبرز المواد
«الاستئناف» تبدأ الترافع حضورا بداية العام

«الاستئناف» تبدأ الترافع حضورا بداية العام

أبرز المواد

صدمة في بنك بريطاني.. إلغاء 4 آلاف وظيفة

صدمة في بنك بريطاني.. إلغاء 4 آلاف وظيفة
http://almnatiq.net/?p=759706
المناطق_متابعات

أعلن بنك إتش.إس.بي.سي البريطاني، الذي لا يزال تحت صدمة استقالة رئيسه التنفيذي جون فلينت، أمس (الإثنين) أنه سيلغي نحو 4 آلاف وظيفة ضمن إعادة هيكلة جديدة

وقال المدير التنفيذي المالي إيوين ستيفنسون «قمنا بالإعلان عن إعادة هيكلة» تتضمن «2% من قوتنا العاملة» أو 4 آلاف وظيفة. وأكد خلال مؤتمر صحفي هاتفي أن الوظائف الملغاة «ستستهدف كبار الموظفين»

وكان البنك أعلن (الإثنين) الاستقالة المفاجئة لمديره التنفيذي بعد أقل من سنتين في منصبه. ولم يوضح البنك أسباب الاستقالة لكنه قال إنه بحاجة لإجراء تغييرات في المراتب العليا، وحذر المستثمرين من أوقات صعبة قادمة

روابط ذات صلة

قريبا: إلغاء اشتراط مرافقة محرم للمبتعثة

قريبا: إلغاء اشتراط مرافقة محرم للمبتعثة
سكان فيينا يرفضون رش العطور في المترو

سكان فيينا يرفضون رش العطور في المترو
«الاستئناف» تبدأ الترافع حضورا بداية العام

«الاستئناف» تبدأ الترافع حضورا بداية العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*