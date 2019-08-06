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سكان فيينا يرفضون رش العطور في المترو

سكان فيينا يرفضون رش العطور في المترو
http://almnatiq.net/?p=759708
المناطق_وكالات

رفض مستخدمو المترو في العاصمة النمساوية فيينا رش الروائح والعطور في أنظمة التهوية أثناء رحلات القطارات

وجرّبت هيئة النقل في العاصمة النمساوية رش 4 روائح هي: الشاي الأخضر، والجريب فروت، وخشب الصندل، والبطيخ، في أنظمة التهوية لـ4 قطارات على خطين من خطوط الشبكة الخمسة الشهر الماضي

وطلبت هيئة النقل من مستخدمي المترو تقديم آرائهم عبر الإنترنت بخصوص هذه الخطوة، التي تبين أنها لم تلق استحسان غالبية الركاب

وقالت الهيئة (الإثنين) إن 21 ألف شخص من مستخدمي المترو عبروا عن رفضهم لرش العطور والروائح في القطارات، في حين أيد الخطوة 16 ألفا

وأشارت الهيئة إلى أن نوعية الهواء في عربات المترو قد تحسنت بالفعل بعد فرض حظر على تناول الطعام في القطارات، الذي دخل حيز التنفيذ في جميع الخطوط في يناير الماضي

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