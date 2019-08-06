سكان فيينا يرفضون رش العطور في المترو

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رفض مستخدمو المترو في العاصمة النمساوية فيينا رش الروائح والعطور في أنظمة التهوية أثناء رحلات القطارات

وجرّبت هيئة النقل في العاصمة النمساوية رش 4 روائح هي: الشاي الأخضر، والجريب فروت، وخشب الصندل، والبطيخ، في أنظمة التهوية لـ4 قطارات على خطين من خطوط الشبكة الخمسة الشهر الماضي

وطلبت هيئة النقل من مستخدمي المترو تقديم آرائهم عبر الإنترنت بخصوص هذه الخطوة، التي تبين أنها لم تلق استحسان غالبية الركاب

وقالت الهيئة (الإثنين) إن 21 ألف شخص من مستخدمي المترو عبروا عن رفضهم لرش العطور والروائح في القطارات، في حين أيد الخطوة 16 ألفا

وأشارت الهيئة إلى أن نوعية الهواء في عربات المترو قد تحسنت بالفعل بعد فرض حظر على تناول الطعام في القطارات، الذي دخل حيز التنفيذ في جميع الخطوط في يناير الماضي