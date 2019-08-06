الأمر بالمعروف تباشر أعمالها التوعوية في الحج

الأمر بالمعروف تباشر أعمالها التوعوية في الحج

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الأمر بالمعروف تباشر أعمالها التوعوية في الحج

الأمر بالمعروف تباشر أعمالها التوعوية في الحج
http://almnatiq.net/?p=759734
المناطق_مكة

باشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخرج أعمالها التوعوية والتوجيهية في مدينة الحجاج بمدينة السيح، وذلك باستقبال ضيوف الرحمن عبر المركز التوجيهي في مقر مدينة الحجاج.

ويضم المركز التوجيهي معرضاً توعوياً يتناول مناسك الحج، ويتم من خلاله توزيع بعض الهدايا والمطبوعات المقدمة من الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وفود الحجيج القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت مدينة الحجاج في السيح قد استقبلت خلال اليومين الماضيين أفواجاً من الحجاج القادمين من سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين قدموا لتأدية مناسك الحج لهذا العام، وسط استعدادات ‏عالية وجاهزية من الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج بالمدينة، التي تضم عدداً من مقرات الإدارات الحكومية الخدمية لتقدم مختلف الخدمات لضيوف الرحمن.

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