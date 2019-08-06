يصلحان للعيش.. مفاجأة بشأن وجود كوكبين قريبين يشبهان الأرض!

المناطق_وكالات

اكتشف علماء فلك، أن هناك كوكبين شبيهبن بالأرض يبعدان عنها 12 سنة ضوئية فقط ويدوران حول نجم صغير باهت قد يحتويان على مياه سائلة وربما شكلا من أشكال الحياة

تيغاران

ووفقاً لـ”سكاي نيوز” نقلا عن تقارير صحفية علمية، فإن الكوكبين يدوران حول نجم يعرف باسم “تيغاردن”، ويدوران في المنطقة التي تدعم الحياة، مثل المنطقة التي تدور فيها الأرض حول الشمس، وتم اكتشافهما بواسطة مرصد ثالار ألتو في إسبانيا، في حزيران الماضي.

وجود مياة

كما أن الكوكبين، اللذين يدوران حول النجم تيغاردن، الذي يبعدان عن الأرض 12.5 سنة ضوئية، مناسبان تماما لوجود مياه سائلة على سطحهما وذلك لتوافر الأجواء اللازمة عليهما.

وبحسب العلماء، يمكن للكوكبين “بي” و”سي”، التابعين للنجم تيغاردن، دعم وجود المياه عليهما، حتى لو كانوا لا يعرفون شكل الغلاف الجوي لهما.

قابلين للحياة

ويزعم العلماء أنه حتى لو كان الغلاف الجوي للكوكبين رقيقا نسبيا، بالمقارنة مع الغلاف الجوي للأرض، أو كان أثخن كثيرا، فقد يظل هذين العالمين قابلين للحياة ولوجود الماء.