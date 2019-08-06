انفجارات تهز مستودع أسلحة في روسيا

انفجارات تهز مستودع أسلحة في روسيا

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انفجارات تهز مستودع أسلحة في روسيا

انفجارات تهز مستودع أسلحة في روسيا
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المناطق_وكالات

تناقلت وككالات الأنباء خبرا عن سلسلة انفجارات بمستودع أسلحة في قاعدة عسكرية روسية، في سيبيريا، أمس الاثنين، مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص، وتعليق العمل في شركة روسال أككبر منتجة للألومنيوم في البلاد.
ونقلت وكالة أنباء تاس عن السلطات المحلية قولها إنه تم إجلاء 11 ألف روسي من أحياء في مدينة أتشينسك، بمنطقة كراسنويارسك، عقب وقوع الانفجارات ونشوب حريق في مخزن عسكري.
ونقلت تاس عن أطباء قولهم إن ثمانية أشخاص أصيبوا في الحادث.
وقالت شركة روسال، وهي أكبر منتج للألومنيوم في العالم، إنها علقت العمليات في مصنعها في أتشينسك، وأجلت كل العاملين باستثناء الأساسيين لضمان سلامتهم.
ويعد هذا أكبر مصنع في روسيا لإنتاج الألومينا وهي المادة الخام التي تتحول بعد صهرها إلى ألومنيوم.

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