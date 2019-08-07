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مانشستر يونايتد يضم أغلى مدافع في العالم

مانشستر يونايتد يضم أغلى مدافع في العالم
http://almnatiq.net/?p=759793
المناطق - وكالات

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس، تعاقده مع مدافع ليستر سيتي ومنتخب إنجلترا، هاري ماغواير، في صفقة قدرت التقارير الصحفية قيمتها بـ80 مليون جنيه إسترليني (97 مليون دولار)، ما يجعل منه أغلى مدافع في العالم.

وقال النادي في بيان على موقعه الإلكتروني “يعرب مانشستر يونايتد عن سعادته لتأكيد الحصول على توقيع هاري ماغوير من ليستر سيتي”، موضحا أنه وقع “عقدا لمدة 6 أعوام مع خيار تمديده لسنة إضافية”.

أما ماغواير (26 عاما) فقال “عندما يطرق مانشستر يونايتد بابك، فهذه فرصة مدهشة”.

وبهذا الانتقال “الضخم”، أصبح المدافع الدولي الإنجليزي أغلى مدافع في العالم، متفوقا على الهولندي فيرجل فان دايك.

وانتقل فان دايك لصفوف ليفربول، عام 2018، مقابل 85 مليون يورو، قادما من ساوثهمبتون الإنجليزي.

ويأتي انتقال ماغواير في محاولة النادي للعودة للأربعة الكبار بالبريميرليغ، بعد موسم متواضع محليا، عانى منه دفاع “الشياطين الحمر” كثيرا.

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