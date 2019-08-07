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تطبيق لترجمة النصوص والمستندات عبر تمريرها على الكاميرا

تطبيق لترجمة النصوص والمستندات عبر تمريرها على الكاميرا

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تطبيق لترجمة النصوص والمستندات عبر تمريرها على الكاميرا

تطبيق لترجمة النصوص والمستندات عبر تمريرها على الكاميرا
http://almnatiq.net/?p=759795
المناطق - وكالات

تمثل عملية ترجمة النصوص والمستندات عبر الهواتف الذكية أمرا مهما لكثيرين، حيث إنها تعد أحد المتطلبات الرئيسة للمستخدمين دائمي السفر أو من يواجهون صعوبات في التعلم وقراءة النصوص بلغات مختلفة، إلا أن المستخدمين بشكل عام لم يتوقعوا أنهم سيكونون في غنى عن كتابة النصوص لترجمتها، ولم يخطر على بالهم أن تلعب تقنيات الواقع الافتراضي المعزز والذكاء الاصطناعي دورا في هذا الأمر، وعندما يواجه المستخدمون مشكلة في الترجمة يلجأون إلى عديد من التطبيقات التي تتطلب منهم كتابة النصوص إلا أن تطبيق Scanner Translator يعد الحل الأمثل لحل هذه المشكلة، حيث يعمل مترجما للكتب والوثائق ومستخرج النصوص من الصور.
ويعمل التطبيق على ترجمة جميع أنواع الوثائق والنصوص من وإلى أي لغة، كما يقوم بعديد من العمليات التي تعجز عنها التطبيقات الأخرى كالمسح الضوئي والحفظ والترجمة والطباعة وتوقيع المستندات واستخراج النص ومشاركة أي مستند بتنسيق PDF أو صور، كل ذلك مع دعم التطبيق للوثائق والكتب باللغة العربية بشكل كامل.
فكل ما على المستخدم فعله، مسح أي نص أو مستند يحتاج إليه بما في ذلك الإيصالات والمستندات والملاحظات الورقية والفاكس والكتب وحفظها كملفات PDF أو صورة واحدة أو حتى جمع عديد من الصور في صفحة دفعة واحدة، ليقوم التطبيق المعتمد على الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز بمسحها وترجمتها مباشرة.
كما يوفر التطبيق عديدا من المزايا الإضافية مثل إمكانية حماية الملفات بكلمة مرور، وتوفيرها لمدير الملفات لحفظ وترتيب الملفات التي تم سحبها بواسطة التطبيق، وميزة حفظ التوقيع الإلكتروني E-signature وإمكانية التعديل على الملفات والتعرف على النصوص وترجمتها من وإلى أي لغة.

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