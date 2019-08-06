برامج تدريبية لتنمية مهارات معلمات وقائدات مدارس الطفولة المبكرة بالطائف

عادل الزهراني - الطائف

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي اللجان التنفيذية لمشروع التطوير المهني لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرة في رياض الأطفال والصفوف الأولية وكذلك الفرق التنفيذية الفرعية بمكاتب التعليم للمشروع ذاته والتي تضم 30 عضوة موزعة على مختلف مكاتب التعليم.

وتهدف اللجان التنفيذية إلى تدريب المعلمات وقائدات الطفولة المبكرة والمشرفات التربويات في رياض الأطفال والصفوف الأولية “المسار السريع” على مستوى المحافظة ، وإعداد التقارير الدورية حول سير المشروع .

ويأتي هذا استكمالا للجهود المبذولة في إطار أهداف رؤية المملكة 2030 وتسريعا للخطى نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية.

وأعدت إدارة التدريب والابتعاث للبنات برنامجا تدريبيا يسعى لتنمية قدرات معلمات وقائدات مدارس الطفولة المبكرة وفقا لأفضل الممارسات والمعايير المعمول بها عالميا بما يضمن تحسين نواتج التعليم .

ويتكون البرنامج الذي سينفذ فترة الاستعداد والتهيئة للعام الدراسي الجديد من حقيبتين تدريبيتين هما التعلم بالاستقصاء في مرحلة الطفولة المبكرة ومهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية.

يذكر أن عدد المدارس المعتمدة للطفولة المبكرة بالطائف 36 مدرسة والتي سيتم فيها إسناد رياض الأطفال مع الصفوف الأولية ” أول ، ثاني ، ثالث ابتدائي” موزعة على محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميا .