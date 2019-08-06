القرشي: 900 مليون ريال إيرادات نقل الحجاج هذا العام

عادل الزهراني - مكة المكرمة

توقع عضو لجنة الحج في الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة وعضو لجنة النقل محمد سعد القرشي بأن تصل إيرادات النقل في حج هذا العام إلى أكثر من 900 مليون ريال.

وأوضح القرشي أن هناك نحو 300 شركة نقل ستقوم بنقل أكثر من ثلاثة ملايين حاج عبر أكثر من 50 ألف حافلة من الداخل والخارج مشيرا إلى أن هناك قرابة 40 شركة أجرة في مكة المكرمة تقوم بإيصال حجاج بيت الله الحرام عبر نحو 12 ألف سيارة أجرة نظامية إلى مواقف السيارات والأسواق التجارية وأحياء مكة المكرمة.

وتوقع أن يتم نقل ٢٠٠ ألف حاج من حجاج الداخل وكذلك نقل ٨٠٠ ألف حاج من حجاج الخارج هذا العام عبر قطار المشاعر المقدسة.