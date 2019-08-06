مجلس التنمية السياحي يُكرم العاملين بمهرجان الورد والفاكهة

المناطق - تبوك :

قدم مجلس التنمية السياحي بتبوك بالشراكة مع‫ جمعية الملك عبدالعزيز‬⁩ الخيرية و‫الشركة المنظمة لفعاليات مهرجان الورد والفاكهة مساء أمس، مُبادرة تكريم لكافة العاملين في ⁧‫المهرجان‬⁩ من مسؤولين عاملين ومتطوعين وعُمال نظافة وزراعة، حيث تم إعداد وجبة عشاء لهم في مقر المهرجان.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص مجلس التنمية السياحي على تقدير الجهود التي بذلها العاملين طيلة أيام المهرجان، حتى ظهر بالشكل اللائق والمُشرف.

وثمن العاملين بالمهرجان تلك المبادرة ، مُشيدين بالتعاون الذي وجدوه من إدارة المهرجان وكافة الزوار.