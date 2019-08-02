أمير منطقة حائل⁩ يوجه باستمرار العمل بإمارة المنطقة طيلة إجازة عيد الأضحى المبارك .

المناطق - حائل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، باستمرار العمل في إمارة المنطقة وتكليف محافظي المحافظات ورؤساء المراكز وإدارات وأقسام الإمارة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لإنجاز المعاملات وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

وأكد سموه أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وحرصهما على كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين -سائلاً الله- بأن يحفظ ولاة الأمر ويديم توفيقه ويتقبل من الجميع صالح الأعمال.​