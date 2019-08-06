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أمير نجران يتابع شؤون الحجاج القادمين من اليمن ويوجه بمضاعفة الجهود خلال إجازة عيد الأضحى

أمير نجران يتابع شؤون الحجاج القادمين من اليمن ويوجه بمضاعفة الجهود خلال إجازة عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=759848
المناطق - واس

يتابع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، دخول وعودة حجاج بيت الله الحرام القادمين من الجمهورية اليمنية الشقيقة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، فيما يواصل سموه العمل في مكتبه بديوان الإمارة لمتابعة شؤون المنطقة.
ووجه سموه وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز ومديري العموم بديوان الإمارة، والجهات الحكومية، بمواصلة العطاء ومضاعفة الجهود خلال هذه الإجازة، بدءًا من اليوم، لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين، وخدمتهم بكل أمانة وإخلاص.

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