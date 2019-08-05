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شاهد .. “الخزان المسكون” في بيشة يثير الرعب والجدل

شاهد .. “الخزان المسكون” في بيشة يثير الرعب والجدل
http://almnatiq.net/?p=759859
المناطق-الرياض

أثار مقطع فيديو تداوله ناشطون في على موقع “تويتر” الجدل بين بشأن صحة ما جاء فيه من عدمه، إذ تمحور حسب ما يظهر في المقطع حول خزان مسكون بالأشباح أو الجن أو خلافه، وحين تتم تلاوة آيات من القرآن يَصدُر صوت مرعب من داخله.
وقال المغرد عبدالرحمن مشحن أحد ناشري الفيديو، إنه هو ومجموعة من أصدقائه قاموا بتصوير لحظة سماعهم صوت صراخ مرعب من داخل خزان في جنوب بيشة المطل.
وأكد أنهم قاموا بالنزول إلى داخل الخزان للبحث عن مصدر الصوت، إلا أنهم لم يعثروا على شيء، ولكن مع خروجهم منه عادوا وسمعوا الصوت ذاته.

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