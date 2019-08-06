احدث الأخبار

أمين عسير يستقبل وفد من أهالي السودة
منطقة عسير
 شاهد .. “الخزان المسكون” في بيشة يثير الرعب والجدل
منطقة عسير
 بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف إجمالي “ثروة داعش”
أبرز المواد
 “البيئة” تستعد لفتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 10 ملايين م³ من المياه
منطقة مكة المكرمة
 منشآت تعلن قبول مدينة حائل في برنامج تسريع الأعمال في المناطق
أبرز المواد
 أمير نجران يتابع شؤون الحجاج القادمين من اليمن ويوجه بمضاعفة الجهود خلال إجازة عيد الأضحى
منطقة نجران
 رقم قياسي.. 122 مليار دولار “سيولة نقدية” لثري واحد
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل⁩ يوجه باستمرار العمل بإمارة المنطقة طيلة إجازة عيد الأضحى المبارك .
منطقة حائل
 وزارة الصحة تفعّل الخط الساخن للتدخل السريع وإنقاذ المصابين بـ «جلطات القلب والدماغ» في الحج بمدينة الملك عبدالله الطبية
أبرز المواد
 طرق الحج القديمة .. جسور للتواصل بين الأمصار الإٍسلامية ونقل الثقافات والمعارف
أبرز المواد
 شاهد.. إضراب العاملين في إنشاء ملاعب كأس العالم في قطر
أبرز المواد
 مجلس التنمية السياحي يُكرم العاملين بمهرجان الورد والفاكهة
منطقة تبوك
أمين عسير يستقبل وفد من أهالي السودة

أمين عسير يستقبل وفد من أهالي السودة

منطقة عسير
شاهد .. “الخزان المسكون” في بيشة يثير الرعب والجدل

شاهد .. “الخزان المسكون” في بيشة يثير الرعب والجدل

منطقة عسير
بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف إجمالي “ثروة داعش”

بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف إجمالي “ثروة داعش”

أبرز المواد
“البيئة” تستعد لفتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 10 ملايين م³ من المياه

“البيئة” تستعد لفتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 10 ملايين م³ من المياه

منطقة مكة المكرمة

أمين عسير يستقبل وفد من أهالي السودة

أمين عسير يستقبل وفد من أهالي السودة
http://almnatiq.net/?p=759864
المناطق - عسير

أستقبل أمين منطقة عسير في مكتبه بمقر الأمانة، وفد من مشائخ وأعيان أهالي السودة.

وجاء اللقاء في سبيل مضاعفة الحراك الذي تشهده المنطقة ضمن مبادرة #عسيركذاأجمل والتي تهدف لتعزيز ترابط المجتمع للسير بثبات نحو مستقبل زاهر.

وأكد الحميدي خلال اللقاء بأن ما تشهده المنطقة عموما من مبادرات انطلقت بمباركة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، من بينها مبادرة #عسيركذا_أجمل و التي تسعى الأمانة جاهدة لتحقيق أهدافها بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة لكي تصبح المنطقة نموذجاً تنموياً يقتدى به، مثمنًا في الوقت نفسه للمشائخ والأعيان اهتمامهم المتواصل الذي من شأنه تقدم وازدهار المنطقة.

من جهة أخرى أشاد الوفد بأمانة منطقة عسير ممثلة بأمينها نظير جهودها الواضحة في المنطقة.

روابط ذات صلة

شاهد .. “الخزان المسكون” في بيشة يثير الرعب والجدل

شاهد .. “الخزان المسكون” في بيشة يثير الرعب والجدل
92 مهندسا بعسير يناقشون رؤية هيئة المهندسين وخططها المستقبلية

92 مهندسا بعسير يناقشون رؤية هيئة المهندسين وخططها المستقبلية
عسير وجهة سياحية أولى تحتضن عناصر جذب متنوعة

عسير وجهة سياحية أولى تحتضن عناصر جذب متنوعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*