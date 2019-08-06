أمين عسير يستقبل وفد من أهالي السودة

المناطق - عسير

أستقبل أمين منطقة عسير في مكتبه بمقر الأمانة، وفد من مشائخ وأعيان أهالي السودة.

وجاء اللقاء في سبيل مضاعفة الحراك الذي تشهده المنطقة ضمن مبادرة #عسيركذاأجمل والتي تهدف لتعزيز ترابط المجتمع للسير بثبات نحو مستقبل زاهر.

وأكد الحميدي خلال اللقاء بأن ما تشهده المنطقة عموما من مبادرات انطلقت بمباركة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، من بينها مبادرة #عسيركذا_أجمل و التي تسعى الأمانة جاهدة لتحقيق أهدافها بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة لكي تصبح المنطقة نموذجاً تنموياً يقتدى به، مثمنًا في الوقت نفسه للمشائخ والأعيان اهتمامهم المتواصل الذي من شأنه تقدم وازدهار المنطقة.

من جهة أخرى أشاد الوفد بأمانة منطقة عسير ممثلة بأمينها نظير جهودها الواضحة في المنطقة.