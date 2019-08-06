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نسوي أمانة عسير يرصد أكثر من 22 مخالفة خلال أسبوع

نسوي أمانة عسير يرصد أكثر من 22 مخالفة خلال أسبوع

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نسوي أمانة عسير يرصد أكثر من 22 مخالفة خلال أسبوع

نسوي أمانة عسير يرصد أكثر من 22 مخالفة خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=759867
المناطق - عسير

رصدت الإدارة النسائية في أمانة منطقة عسير، خلال الأسبوع الماضي ، أكثر من 22 مخالفة خلال جولاتها الرقابية ، والتي استهدفت المنشآت النسائية في مدينة أبها و ضواحيها .

وأوضحت مديرة القسم النسوي في أمانة عسير سلوى القحطاني بأن فرق الرقابة النسائية رصدت 22 مخالفة، خلال 16 جولة رقابية ميدانية نفذت خلال الأسبوع الماضي ، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها، ونظامية المنشآت من حيث وجود التراخيص اللازمة و الشهادات الصحية للعاملات وخلوهن من الأمراض، إضافة إلى وجود شهادة مزاولة المهنة، والتأكد من الأدوات المستخدمة وطرق تعقيمها.

مشيرة إلى أن القسم النسوي يقوم بجولاته الرقابية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين، ونشر المفاهيم السليمة، ومنع انتقال الأمراض والوقاية منها، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع .

مبينة بأن المخالفات تمثلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، إضافة إلى سوء نظافة المعدات، ووجود أدوات تالفة، ومستحضرات منتهية الصلاحية، وسوء النظافة العامة للموقع .

و دعت القحطاني النساء بضرورة الحرص على عدم استخدام أي أدوات قبل التأكد من سلامتها ونظافتها، والإبلاغ عند وجود أية ملاحظات على رقم البلاغات الموحد 940 .

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