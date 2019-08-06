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كفى تطلق عياداتها وفريقها التوعوي لتوعية الحجاج وعلاجهم

كفى تطلق عياداتها وفريقها التوعوي لتوعية الحجاج وعلاجهم

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كفى تطلق عياداتها وفريقها التوعوي لتوعية الحجاج وعلاجهم

كفى تطلق عياداتها وفريقها التوعوي لتوعية الحجاج وعلاجهم
http://almnatiq.net/?p=759870
المناطق - الرياض

أطلقت جمعية كفى بمكة المكرمة اليوم مشروعها التوعوي بجوار ساحات الحرم المكي الشريف معا ليكون الحرم بيئة نقيه بشراكة استراتيجية مع مؤسسة ابوغزاله الخيرية لتوعية الحجاج بمخاطر التدخين.
وأفاد مدير جمعية كفى بمكة المشرف على المشروع الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان أن هذا ( معا ليكون الحرم بيئة نقيه) يقام في عامه الثالث ويوعي ضيوف الرحمن بأضرار التدخين موفرا لهم فرصة الاقلاع عنه في مثل هذه المواسم الإيمانية مع توزيع الكروت التثقيفية والسواك للحجاج والزوار.
فيما بين أن المشروع يتكون من مرحلتين الأولى بجوار ساحات الحرم والثانية بمشعر منى بمعرض توعوي وعيادة علاجية لمساعدة الراغبين في الاقلاع عن التدخين عبر أجهزة حديثة وأدوية خاصة ، وهو بشراكة وزارة الحج والعمرة وبرنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة وإشراف اللجنة الرئيسية للتوعية بأضرار التدخين بإمارة مكة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
هذا وقد استفاد من المشروع خلال شهر رمضان الماضي 141 ألف معتمر وزائر والذين حصلوا على بروشورات توعية ومساويك بديلة عن السجائر ، فيما كانت حصيلة السجائر التي تخلصوا منها أكثر من 61 ألف ولله الحمد.

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