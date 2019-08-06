احدث الأخبار

تخصصي بريدة يبدأ تقليص قوائم الانتظار في عمليات السمنة
منطقة القصيم
 صحة القصيم تدعم مستشفيات المشاعر المقدسة بـ 211 وحدة دم
منطقة القصيم
 البريد يطلق مبادرة “حج بلا حقيبة” لنقل أمتعة الحجاج من مخيماتهم بالمشاعر المقدسة إلى مناطق المملكة
أبرز المواد
 أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ سداد الفاخري
منطقة تبوك
 رئيس بلدية النعيرية يتفقد المسلخ المركزي وسوق المواشي استعداداً لاستقبال عيد الأضحى
المنطقة الشرقية
 بلدية سيهات تزيل 7 مسالخ غير مُرخصة
المنطقة الشرقية
 غرفة الأحساء تُعلن بدء تَفعيل خدمة التحقق الإلكتروني لمشتركيها عن طريق منصة “أبشر”
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يتقدم جموع المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يدشن الزي الجديد لمنسوبي إدارة سجون الشرقية
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يكرم الجهات المشاركة في حملة “شرقية بلا أنقاض”
المنطقة الشرقية
 أرامكو السعودية تدعم أول مشروع بحثي لحماية طائر “العقعق العسيري” من الانقراض
أبرز المواد
 محافظ المزاحمية يدشن مركز ضيافة الحجاج
منطقة الرياض
تخصصي بريدة يبدأ تقليص قوائم الانتظار في عمليات السمنة

تخصصي بريدة يبدأ تقليص قوائم الانتظار في عمليات السمنة

منطقة القصيم
صحة القصيم تدعم مستشفيات المشاعر المقدسة بـ 211 وحدة دم

صحة القصيم تدعم مستشفيات المشاعر المقدسة بـ 211 وحدة دم

منطقة القصيم
البريد يطلق مبادرة “حج بلا حقيبة” لنقل أمتعة الحجاج من مخيماتهم بالمشاعر المقدسة إلى مناطق المملكة

البريد يطلق مبادرة “حج بلا حقيبة” لنقل أمتعة الحجاج من مخيماتهم بالمشاعر المقدسة إلى مناطق المملكة

أبرز المواد
أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ سداد الفاخري

أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ سداد الفاخري

منطقة تبوك

الأمير سعود بن نايف يكرم الجهات المشاركة في حملة “شرقية بلا أنقاض”

الأمير سعود بن نايف يكرم الجهات المشاركة في حملة “شرقية بلا أنقاض”
http://almnatiq.net/?p=759887
المناطق - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز –يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ورئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي بن درزي الشمري، وأعضاء المجلس، وفريق حملة (شرقية جميلة بلا أنقاض) التي اختتمها المجلس البلدي مؤخراً.
ونوه سموه في مستهل اللقاء بالجهود الحثيثة والدعم الكبير الذي تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين لتحسين المشهد الحضري في مناطق المملكة، وذلك ضمن جهودها لرفع مستوى جودة الحياة، مؤكداً أن المبادرة التي انطلقت من المجلس البلدي، هي تفعيل للدور المأمول من قطاع المجالس البلدية في النهوض بالعمل البلدي، ورفع مؤشرات الأداء وتحسينها، من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة، وتسخيرها نحو الحد من مظاهر التلوث البصري الناتجة عن مخلفات وإهمال من جهات وأفراد لم يستوعبوا أهمية البيئة، والدور المدمر لمظاهر التلوث، مشدداً سموه على أهمية نمذجة التجربة ونقلها للمجالس البلدية الأخرى للاستفادة منها، والتي هي إثبات لتميز العمل البلدي في المنطقة الشرقية، مردفاً سموه بأهمية استمرار جهود الحد من التلوث البصري، ومعاقبة المخالفين، وتوعية قطاع الأعمال بالضرر الذي تسبه أنقاض المباني والعمليات الصناعية في تشويه المظهر العام للمدينة، والتأثير السلبي لها على البيئة المحيطة، وضرورة وضع لوحات تحذيرية في المواقع التي تم رفع الأنقاض منها تحذر من رمي الأنقاض وتوضح العقوبات المفروضة على مخالفي ذلك، متمنياً سموه للمجلس البلدي وأعضائه مزيداً من النجاح، وأن يوفقوا في تنفيذ مبادراتهم التي تعود بالنفع على المنطقة وأهلها.

من جهته عبر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضل سموه بلقاء أعضاء المجلس البلدي، ودعمه الكريم للحملة منذ لحظة انطلاقتها.

كما رفع رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، باسمه وباسم أعضاء المجلس، والجهات الشريكة في الحملة الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه سموه الكريم للحملة، وتوجيهيه الكريم بتمديد الحملة، الأمر الذي أسهم في رفع أكثر من 130متر مكعب من الأنقاض، بمشاركة أكثر من 100آلية، شملت قرابة 100حي في وسط وغرب وشرق الدمام، وكذلك أحياء الخبر والظهران، وبلغ معدل البلاغات التي باشرها المجلس أكثر من 1200بلاغاً وردت عبر المنصات المتعددة، مشيراً إلى أن الحملة بدأت تستنسخ في مناطق أخرى من المملكة ولله الحمد هذا بفضل الله ثم بفضل الدعم والتوجيه والإهتمام المباشر من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه يحفظهما الله ، مؤكداً أن جهود المجلس والأمانة متضافرة للمحافظة على المكتسبات التي تحققت من الحملة، ومواصلة العمل لضبط المخالفين.

روابط ذات صلة

رئيس بلدية النعيرية يتفقد المسلخ المركزي وسوق المواشي استعداداً لاستقبال عيد الأضحى

رئيس بلدية النعيرية يتفقد المسلخ المركزي وسوق المواشي استعداداً لاستقبال عيد الأضحى
بلدية سيهات تزيل 7 مسالخ غير مُرخصة

بلدية سيهات تزيل 7 مسالخ غير مُرخصة
غرفة الأحساء تُعلن بدء تَفعيل خدمة التحقق الإلكتروني لمشتركيها عن طريق منصة “أبشر”

غرفة الأحساء تُعلن بدء تَفعيل خدمة التحقق الإلكتروني لمشتركيها عن طريق منصة “أبشر”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*