الأمير سعود بن نايف يكرم الجهات المشاركة في حملة “شرقية بلا أنقاض”

المناطق - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز –يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ورئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي بن درزي الشمري، وأعضاء المجلس، وفريق حملة (شرقية جميلة بلا أنقاض) التي اختتمها المجلس البلدي مؤخراً.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بالجهود الحثيثة والدعم الكبير الذي تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين لتحسين المشهد الحضري في مناطق المملكة، وذلك ضمن جهودها لرفع مستوى جودة الحياة، مؤكداً أن المبادرة التي انطلقت من المجلس البلدي، هي تفعيل للدور المأمول من قطاع المجالس البلدية في النهوض بالعمل البلدي، ورفع مؤشرات الأداء وتحسينها، من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة، وتسخيرها نحو الحد من مظاهر التلوث البصري الناتجة عن مخلفات وإهمال من جهات وأفراد لم يستوعبوا أهمية البيئة، والدور المدمر لمظاهر التلوث، مشدداً سموه على أهمية نمذجة التجربة ونقلها للمجالس البلدية الأخرى للاستفادة منها، والتي هي إثبات لتميز العمل البلدي في المنطقة الشرقية، مردفاً سموه بأهمية استمرار جهود الحد من التلوث البصري، ومعاقبة المخالفين، وتوعية قطاع الأعمال بالضرر الذي تسبه أنقاض المباني والعمليات الصناعية في تشويه المظهر العام للمدينة، والتأثير السلبي لها على البيئة المحيطة، وضرورة وضع لوحات تحذيرية في المواقع التي تم رفع الأنقاض منها تحذر من رمي الأنقاض وتوضح العقوبات المفروضة على مخالفي ذلك، متمنياً سموه للمجلس البلدي وأعضائه مزيداً من النجاح، وأن يوفقوا في تنفيذ مبادراتهم التي تعود بالنفع على المنطقة وأهلها.

من جهته عبر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضل سموه بلقاء أعضاء المجلس البلدي، ودعمه الكريم للحملة منذ لحظة انطلاقتها.

كما رفع رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، باسمه وباسم أعضاء المجلس، والجهات الشريكة في الحملة الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه سموه الكريم للحملة، وتوجيهيه الكريم بتمديد الحملة، الأمر الذي أسهم في رفع أكثر من 130متر مكعب من الأنقاض، بمشاركة أكثر من 100آلية، شملت قرابة 100حي في وسط وغرب وشرق الدمام، وكذلك أحياء الخبر والظهران، وبلغ معدل البلاغات التي باشرها المجلس أكثر من 1200بلاغاً وردت عبر المنصات المتعددة، مشيراً إلى أن الحملة بدأت تستنسخ في مناطق أخرى من المملكة ولله الحمد هذا بفضل الله ثم بفضل الدعم والتوجيه والإهتمام المباشر من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه يحفظهما الله ، مؤكداً أن جهود المجلس والأمانة متضافرة للمحافظة على المكتسبات التي تحققت من الحملة، ومواصلة العمل لضبط المخالفين.