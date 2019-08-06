الأمير سعود بن نايف يدشن الزي الجديد لمنسوبي إدارة سجون الشرقية

المناطق - فهد المريخي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز –يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، الزي الجديد للمديرية العامة للسجون بالمنطقة الشرقية، بحضور مدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان.

ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمامٍ للإصلاحيات، والبرامج المقدمة لنزلائها لتطويرهم وتأهيلهم، والاستفادة المثلى من فترة العقوبة، مؤكداً سموه أن الدولة –أيدها الله- حريصةٌ على بذل كل الجهود ليخرج النزيل للمجتمع وقد استفاد من فترة العقوبة بالشكل الأمثل، واكتسب مهارات تسهم بمشيئة الله في عدم عودته لارتكاب الخطأ، وقدرته على الاعتماد على نفسه، واندماجه في المجتمع، مضيفاً يحفظه الله أن تغيير الزي والشعار لمديرية السجون، هي رسالة أن عملية التطوير للأجهزة الأمنية وعملياتها مستمر بمشيئة الله ثم بدعم القيادة أيدها الله لمواكبة كافة المستجدات، وتحقيق الأهداف السامية التي تسعى لها، عبر بسط الأمن وتحقيق العدالة، وإصلاح المجتمع، وفق الأنظمة والتعليمات السارية، مشدداً سموه على أهمية استشعار الأمانة تجاه النزلاء، وتطوير البرامج المقدمة لهم، خصوصاً لفئة النساء، متمنياً سموه للإدارة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته عبر مدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضله حفظه الله بإطلاق الزي الجديد للإدارة في المنطقة الشرقية، والذي يتواكب مع الخطوات التطويرية التي أطلقها سمو وزير الداخلية –يحفظه الله-، مؤكداً عمله وزملائه في الإدارة لتحقيق التطلعات والأهداف المأمولة من الإدارة.