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غرفة الأحساء تُعلن بدء تَفعيل خدمة التحقق الإلكتروني لمشتركيها عن طريق منصة “أبشر”

غرفة الأحساء تُعلن بدء تَفعيل خدمة التحقق الإلكتروني لمشتركيها عن طريق منصة “أبشر”
http://almnatiq.net/?p=759901
المناطق - الأحساء

أعلنت غرفة الأحساء ممثلة في إدارة المشتركين عن بدء تفعيل خدمة التحقق الإلكتروني لمشتركي بوابة الخدمات الإلكترونية بالغرفة عن طريق منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية من خلال الربط فيما بين الخدمتين.

وأكد الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك أمين عام الغرفة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواكبة التحولات الرقمية التي تشهدها المملكة وحرصًا من الغرفة على التحديث والتطوير وإتاحة جميع الخدمات لمنتسبيها من رجال وسيدات المال والأعمال بشكلٍ يسير وآمن يضمن سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء.

وأوضح أنه سيكون بإمكان جميع منتسبي الغرفة من رجال وسيدات الأعمال تفعيل التوثيق الإلكتروني عبر بوابة الغرفة الإلكترونية من خلال الرابط: www.hcci.org.sa للاستفادة من كافة خدمات الغرفة عبر منصة “أبشر” بشكلٍ مباشر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستفادة مما توفره منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”.

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