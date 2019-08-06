بلدية سيهات تزيل 7 مسالخ غير مُرخصة

المناطق - محمود القاضي

أزالت بلدية سيهات التابعة لبلدية محافظة القطيف 7 مسالخ عشوائية غير مُرخصة في عدد من المزارع ببلدة النابية، يعمل فيها مقيمون لا يحملون شهادات صحية.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن المسالخ لم تحصل على ترخيص من قبل البلدية، وتم إزالتها حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، مشيراً الى أن أعمال الإزالة تمت بعد توجيه عدد من الانذارات فيما تم تحرير محاضر الضبط وإكمال الإجراءات النظامية حيالها.

من جهته أبان رئيس بلدية سيهات المهندس فواز المطيري أن الذبح خارج المسالخ النظامية مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية، ومصدر خطر على صحة وسلامة المستفيدين، مؤكداً على أن البلدية لا تسمح بالذبح إلا في المسالخ النظامية المعتمدة والمرخصة من البلدية، وتحت إشراف المختصين من الأطباء البيطرين، للتأكد من خلو الذبائح من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز (940)، أو عبر حسابات البلدية في مواقع التواصل الاجتماعي.