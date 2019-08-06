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رئيس بلدية النعيرية يتفقد المسلخ المركزي وسوق المواشي استعداداً لاستقبال عيد الأضحى

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رئيس بلدية النعيرية يتفقد المسلخ المركزي وسوق المواشي استعداداً لاستقبال عيد الأضحى

رئيس بلدية النعيرية يتفقد المسلخ المركزي وسوق المواشي استعداداً لاستقبال عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=759906
المناطق - الدمام

تفقد رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني مساء أمس الإثنين مسلخ البلدية المركزي، وذلك للتأكد من اكتمال جاهزيته لاستقبال الذبائح خلال أيام عيد الأضحى المبارك هذا العام 1440هـ، والتأكد من سير الخطة التي وضعتها البلدية لاستقبال العيد.

وأكد رئيس البلدية خلال جولته على المسؤولين بتقديم أفضل الخدمات لمرتادي المسلخ بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما اطلع خلال جولته على صالات الانتظار و الذبح، بالإضافة إلى المراحل التي تمر بها الذبائح وطرق الكشف البيطري عليها، ووجَّه خلال الجولة ببذل الجهود لتهيئة وتنظيم أماكن الانتظار للمستفيدين وتوفير كافة الخدمات لهم، مشدداّ على ضرورة اتباع كافة الاشتراطات الصحية؛ حرصاً على سلامة مرتادي المسالخ.

كما زار المهندس الرجباني خلال جولته التفقدية سوق المواشي في المحافظة، وأكد على سرعة معالجة كافة الملاحظات، ولفت الى أن البلدية ستقوم بنشر اللوحات التوعوية بشاشات البلدية التلفزيونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تبين طرق اختيار الأضحية، إضافة إلى الإرشادات الخاصة بالذبح، والتحذير من الذبح العشوائي ومنع المخالفين من القيام بذلك.

وأكد على جاهزية مسلخ النعيرية المركزي لاستقبال المستفيدين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشددا على أهمية الذبح داخل المسلخ وتجنبه في الطرقات والأماكن العامة؛ وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والبيئة , وتجنب المخالفة بالذبح العشوائي، إذ يوفر المسلخ خدمات الفحص البيطري قبل وبعد الذبح للتأكد من سلامة الأضحية .

ودعا الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز 940 للعمل على معالجتها في حينه.

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