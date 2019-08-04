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صحة القصيم تدعم مستشفيات المشاعر المقدسة بـ 211 وحدة دم

صحة القصيم تدعم مستشفيات المشاعر المقدسة بـ 211 وحدة دم

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صحة القصيم تدعم مستشفيات المشاعر المقدسة بـ 211 وحدة دم

صحة القصيم تدعم مستشفيات المشاعر المقدسة بـ 211 وحدة دم
http://almnatiq.net/?p=759916
المناطق / بريدة

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم أنها دعمت بنوك الدم بمستشفيات المشاعر المقدسة ، بـ 211 وحدة .
وأشارت صحة القصيم بأنها نفذت خلال الفترة الماضية العديد من حملات التبرع بالدم في مواقع مختلفة بالمنطقة ، حرصاً منها على دعم مستشفيات بنوك الدم بالمشاعر المقدسة بفصائل الدم ، خلال موسم الحج .
وبينت الشؤون الصحية ، بأن إدارة المختبرات وبنوك الدم بالمديرية قامت بالإشراف على تنفيذ وتنسيق حملات التبرع بالدم ، والتي وجدت تفاعل كبير من قبل المجتمع ، مما أسهم في جمع 211 وحدة دم سوف يتم إرسالها للمستشفيات بالمشاعر المقدسة .

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