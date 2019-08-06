تخصصي بريدة يبدأ تقليص قوائم الانتظار في عمليات السمنة

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ضمن خطة تقليص قوائم الانتظار وحجوزات المرضى للعمليات الجراحية في مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة قررت إدارة المستشفى بالتعاون مع الشئون العلاجية وادارة الإمداد بالمديرية باستغلال فترة إجازة العيد لتقليص قوائم الإنتظار في عمليات السمنة حيث بدء اليوم اجراء العديد من العمليات للمرضى في قوائم الانتظار في عمليات السمنه والذين تنطبق عليهم شروط اجراء هذه النوعية من العمليات ..

وذكر استشاري الجراحة ورئيس أقسام الجراحة بالمستشفى الدكتور بندر السكران الذي أضاف بأن ذلك يأتي لتعزيز فعالية الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتقليل الهدر وبناء ثقافة رفع الأداء لتحقيق المعايير العالمية في المستشفى وهو ما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.. ومؤكداً بأن هذه الخطة التي ستنفذ أثناء الإجازة ستقلص من قوائم انتظار عمليات السمنة بنسبة كبيرة و بما يساهم في تخفيف عبء الانتظار عن المرضى .. مختتماً حديثه بتقديم شكره لإدارة المستشفى ممثله بالدكتور تركي المقبل على جهودها ومتابعتها واهتمامها وكذلك لإدارتي الشؤون العلاجية و الإمداد بالمديرية .