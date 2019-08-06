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جمعية “إنسان” تطلق حملتها السنوية لتأمين 1,750 أضحية لأسر الجمعية

جمعية “إنسان” تطلق حملتها السنوية لتأمين 1,750 أضحية لأسر الجمعية
http://almnatiq.net/?p=759928
المناطق - واس

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) حملتها السنوية لمشروع الأضاحي لهذا العام تحت شعار ” #أسعدهم_ بأضحيتك” حيث تعتزم الجمعية توزيع 1,750 أضحية يستفيد منها 15,750 يتيماً ويتيمة وأرملة ، بمبلغ إجمالي قدره (2,362,500 ) بواقع (1,350) ريالآً للأضحية من النوع (نعيمي بلدي).
وأوضحت الجمعية أنها وقعت اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تأمين اللحوم، لتوفير الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، حيث شكلت الجمعية لجنة للإشراف على تنفيذ المشروع والتحقق من مطابقة الأضاحي للمواصفات الشرعية، والمواصفات التي التزمت بها الجمعية للموكلين (وهي أن تكون الخراف من نوع نعيمي بلدي لا يقل وزنها عن 20 كيلو غرام) ومعاينة الأضاحي قبل ذبحها.
ودعت الجمعية الميسورين لمن يرغب المشاركة في هذا المشروع أن يوكل الجمعية بشراء أضحيته ، وتوزيعها على الأسر المستفيدة بطريقة مناسبة تحفظ لهم كرامتهم عند استلامها من أحد فروع الشركة المتعهدة ، وأتاحت الجمعية لمن يرغب من المتبرعين بأخذ جزء من أضحيته .
وأشارت إلى أنه بإمكان من يرغب المشاركة في هذا المشروع زيارة أحد فروع الجمعية، أو إيداع المبلغ في حسابات الجمعية مع أهمية إرسال رسالة على تطبيق الواتس على الرقم (0555249104)، وذلك لتأكيد استلام مبلغ الأضحية..
يذكر أن مشروع الأضاحي ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها جمعية “إنسان” بهدف مساعدة الأيتام وإدخال الفرح والسرور في نفوسهم في هذه المناسبة السعيدة.

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