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“الصحة” تنظم جولة لـ60 بعثة طبية في الحج من دول العالم الإسلامي في مستشفيات المشاعر

“الصحة” تنظم جولة لـ60 بعثة طبية في الحج من دول العالم الإسلامي في مستشفيات المشاعر

أبرز المواد

“الصحة” تنظم جولة لـ60 بعثة طبية في الحج من دول العالم الإسلامي في مستشفيات المشاعر

“الصحة” تنظم جولة لـ60 بعثة طبية في الحج من دول العالم الإسلامي في مستشفيات المشاعر
http://almnatiq.net/?p=759931
المناطق - واس

نظمت وزارة الصحة ، جولة لبعثات الحج الطبية والبالغ عددها 60 بعثة من مختلف الدول الإسلامية، في مستشفيات المشاعر المقدسة.
وبدأت الجولة من مستشفى الولادة والأطفال ثم انتقلت لمستشفى النور التخصصي ومن ثم عدد من مستشفيات المشاعر المقدسة والمراكز الصحية.
واطلعت الوفود على أقسام العنايات المركزة وأقسام الطوارئ وأجنحة التنويم، كما وقف رؤساء الوفود على استعدادات المستشفيات بالمشاعر المقدسة والجهود المبذولة التي تقوم بها وزارة الصحة لتقديم خدمة صحية متكاملة لضيوف الرحمن على مستوى عالِ ، وتعرف أعضاء الوفود على التجهيزات العالية التي وفرتها الوزارة من أنظمة وأجهزة حديثة، التي تعد من أفضل التجهيزات العالمية ، مبدين إعجابهم بالاستعدادات التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتوفير رعاية صحية عالية المستوى لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام.
كما تم تنظيم حفل للبعثات في مستشفى النساء والولادة والأطفال بمكة المكرمة, عُرض فيه أبرز مهام البعثات الطبية والمتطلبات والاشتراطات الصحية المطلوبة, ثم ألقى ممثل البعثة التونسية نيابة عن جميع البعثات كلمة أكد فيها على ما لمسوه من جهود كبيرة تقدمها المملكة خاصة في القطاعات الصحية وماشاهدته من تجهيزات عالية بمستشفيات المشاعر المقدسة , ثم ألقى مدير عام الالتزام بوزارة الصحة عبدالمحسن العتيبي كلمة شكر فيها البعثات الطبية على تعاونهم الدائم من خلال الجولات المجدولة مسبقاً ، ثم استعرض مدير عام الحج والعمرة بوزارة الصحة الدكتور سري عشيري محاضرة عن أبرز الأمراض شيوعاً في الحج وتطرق لجهود الوزارة في مكافحتها، وفي الختام ألقى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة الدكتور وائل مطير كلمة قال فيها : إن المملكة تولي اهتماماً بالغاً بموسم الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – ، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وسمو نائبه .
وشارك في الحفل عدة جهات إعلامية دولية مرافقة للبعثات نقلت ما تقدمه حكومية خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن، وفي نهاية الحفل تم تكريم البعثات المشاركة تقديراً لجهودهم المبذولة في خدمة حجاجهم خلال موسم الحج .

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