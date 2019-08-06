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الليلة.. الهلال والأهلي يدشنان موسمهما بـ”كلاسيكو آسيوي”

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الليلة.. الهلال والأهلي يدشنان موسمهما بـ”كلاسيكو آسيوي”

الليلة.. الهلال والأهلي يدشنان موسمهما بـ”كلاسيكو آسيوي”
http://almnatiq.net/?p=759942
المناطق - الرياض

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية والعربية، الثلاثاء، صوب ملعب مدينة الملك عبدالله في جدة، لمتابعة كلاسيكو سعودي بنكهة آسيوية بين الأهلي وضيفه الهلال ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وتأهل الأهلي لهذا الدور بعدما حل وصيفاً في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، حيث فاز في 3 مباريات وخسر مثلها.
ويدخل الأهلي الموسم بجهاز الفني يقوده المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، بعد أن أقام الفريق معسكراً في النمسا لعب خلاله 5 مباريات ودية كسبها جميعاً، وظهر خلالها بشكل جيد وتعرف المدرب على جاهزية لاعبيه ووقف على مستوياتهم.
ويعول الأهلي على الرباعي الأجنبي الصربي دانيال أليكسيتش والبرازيلي جوزيف دي سوزا والسوري عمر السومة ودجانيني تفاريس من الرأس الأخضر.
في المقابل، جاء تأهل الهلال لهذا الدور بعد أن تصدر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل وحيد مقابل الخسارة في مباراة واحدة.
ولم يجر الفريق الذي تعاقد مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، أي تغييرات على تشكيلته باستثناء استقطاب المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون في الوقت الذي قام فيه بشراء بطاقة لاعبه البيروفي أندري كاريلو الذي لعب له بنظام الإعارة في الموسم الماضي، إلى جانب تجديد عقد المدافع محمد جحفلي والدولي سالم الدوسري.
ولعب الهلال 7 مباريات ودية في معسكره بالنمسا، فاز في بعضها بنتائج كبيرة، وصلت إلى 10 و11 هدفا، قبل أن يتغلب في آخر مبارياته الودية على أودينيزي الإيطالي 3-2.

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