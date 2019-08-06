فرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة تبوك يفعل مبادرة “معكم التطوعي”

المناطق - تبوك :

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك ممثلاً بإدارة التطوع وبمشاركة فريق التطوع بالمنطقة زيارة للمرضى والمصابين المنومين بمستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة تبوك.

وأوضح خالد مرضي العنزي المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك أن هذه الزيارة تأتي لتفعيل مبادرة “برنامج معكم التطوعي” والتي تتبناها الهيئة للتخفيف عن المرضى والاطمئنان عليهم.

وأفاد بأنه تمت زيارة المناوبين بالمستشفى من كوادر طبية وتمريضية وإدارية، لتقديم الدعم وتعزيز روح التعاون والإخاء لديهم.

فيما أعرب عدد من المرضى والعاملين بالمستشفى عن شكرهم للهيئة وفريقها التطوعي على هذه الزيارة التي كان لها الأثر الإيجابي عليهم ومساهمتها في التخفيف عنهم والرفع من معنوياتهم.

