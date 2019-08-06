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وزارة النقل تقف على جاهزية الطرق المؤدية إلى المدينة المنورة

وزارة النقل تقف على جاهزية الطرق المؤدية إلى المدينة المنورة

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وزارة النقل تقف على جاهزية الطرق المؤدية إلى المدينة المنورة

وزارة النقل تقف على جاهزية الطرق المؤدية إلى المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=759958
المناطق - واس

أنهت وزارة النقل متمثلة بفرعها في منطقة المدينة المنورة، تجهيزاتها على منافذ المدينة المنورة والطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، استعداداً لموسم الحج لهذا العام 1440هـ، للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين وتطوير خدمات نقل الحجاج إلى العاصمة المقدسة، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وبمتابعة ودعم من معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، انطلاقًا من رسالة المملكة في خدمة زوار بيت الله الحرام.
ووقعت أعمال الصيانة الدورية والوقائية على : طريق المدينة المنورة – مكة المكرمة السريع، المدينة المنورة – تبوك المزدوج، خيبر – العلا، المدينة المنورة – بدر – ينبع، المدينة المنورة – الصويدرة – النخيل، المدينة المنورة – القصيم القديم، المدينة المنورة – حائل، ينبع – أملج.
وشملت أعمال الصيانة تنفيذ عدداً من وسائل السلامة على الطرق مثل الشاشات الإلكترونية، واللوحات الإرشادية، وتقنية الاهتزازات التحذيرية، وإشارات الطرق، والدهانات على الطرق (خطوط مرورية عاكسة بلاستيكية)، والمطبات، وعيون القطط، وعلامات التحكم بالمرور العاكسة في مواقع الدوران، إضافةً إلى تركيب مصائد للحيوانات السائبة، ولوحات تنبيهية من العواصف الرملية في عدد من المواقع على الطريق، إضافةً إلى القيام بأعمال الكشط وإعادة السفلتة.
وشهدت الطرق تركيب حواجز معدنية واقية ولوحات تنبيهية لتغيير السرعة، كما تم الوقوف على التحويلة الواقعة على طريق المدينة المنورة – تبوك المزدوج، والتحويلة الواقعة على طريق المدينة المنورة – ينبع السريع، والتأكد من استمرار جاهزيتهما، كما تم تركيب أعمدة الفواصل المرنة على كامل التحويلة.
كما نفذت وزارة النقل بنجاح أعمال الكشط وإعادة سفلتة ودهان طريق الهجرة السريع المؤدي إلى مكة المكرمة، بطول 60 كيلومتراً في الاتجاهين، إضافةً إلى تركيب مصائد للأبل بمخارج محطات الوقود، إضافةً إلى إنهائها تنفيذ تقاطع طريق الهجرة مع طريق الملك خالد (الدائري الثالث)، وفتح طريق الهجرة لحركة المرور قبل موسم الحج، كما قامت وزارة النقل بصيانة طرق متفرقة بمنطقة المدينة المنورة بأطوال: 674.5 كيلومتراً من الطرق السريعة، و 633.5 كيلومتراً من الطرق المزدوجة، فيما خضع 3949.7 كيلومتراً من الطرق المفردة لعمليات الصيانة والتأهيل.
ويستقبل فريق مركز العمليات الأمنية الاتصال الموحد (938) حالات الطوارئ وأي بلاغات أو استفسارات تخص المرافق التابعة للوزارة على مدار الساعة، مثل الطرق والأنفاق ومواقف السيارات ومباشرة الحوادث وإزالة كافة مخالفاتها من سطر الطريق والإبلاغ عن أي طارئ.
وتقوم فرق الوزارة بالوقوف على طريق الهجرة على مدار (24) ساعة خلال موسم الحج، للتأكد من سلامة الطريق والتوجيه لمعالجة أي ملاحظات أو حالات قد تطرأ، إضافةً إلى مراقبتها محطات وزن الشاحنات وعدادات الحركة المرورية من حيث المواقع والحالة التشغيلية لها، كما تقوم بحصر كافة الإمكانيات والمعدات ووسائل نقل الحجاج وتسخير الطاقات الفنية الواردة في خطة الطوارئ للوزارة.
وتتابع فرق الوزارة مركبات النقل العام التي تقوم بنقل الحجاج من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، والمركبات التي تنقلهم داخل المدينة المنورة بالمنطقة للمركزية للحرم النبوي الشريف وأماكن الزيارة، إضافةً إلى الطرق المتجهة إلى مكة المكرمة بمركز الضبط الأمني ببوابة المدينة المنورة، للتأكد من التزامهم بالشروط واللوائح التنظيمية لممارسة النشاط واتخاذ الاجراءات النظامية بحق المخالفين؛ بالتنسيق مع إدارة مرور وقيادة أمن الطرق بالمنطقة.

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