رئيس هيئة الرياضة يوجه بفتح تحقيق حول إهمال مداخل «الدرة»

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وجه عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة الثلاثاء بفتح تحقيق عاجل حول ماجرى في محيط ملعب الملك فهد الدولي بالرياض قبل مباراة النصر والوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا الأثنين، إذ واجهت الجماهير الحاضرة بعض الصعوبات في الوصول إلى المداخل المؤدية إلى المقاعد.

وأصدرت هيئة الرياضة بياناً أوضحت خلاله حرص رئيس هيئة الرياضة على سرعة اتخاذ مايلزم لتهيئة مداخل ومخارج الملعب لضمان وصول الجماهير بكل يسر وسهولة، بعد تشكيل فريق عمل برئاسة وكيل الشؤون الفنية ومدير عام الشؤون القانونية ومدير عام التشغيل لاتخاذ إجراءات عاجلة مع الجهات المعنية بهذه المشاريع، تتضمن التنسيق والاجتماع مع مسؤوليها.

وجاء في البيان :« إشارة إلى المقطع المتداول لعدد من الجماهير الرياضية أثناء وصولها لاستاد الملك فهد الدولي بالرياض قبل مباراة النصر والوحدة الإماراتي في منافسات دوري أبطال آسيا، وما ظهر من صعوبات في الوصول لبوابات الملعب الرئيسية خارج استاد الملك فهد الدولي، فإن الهيئة العامة للرياضة تود الإيضاح بأنه تمت مخاطبة الجهات المعنية بتنفيذ هذه الأعمال في المنطقة المحيطة طوال الفترة الماضية، وحتى قبل أسبوع من موعد المباراة تم التأكيد على ضرورة تهيئة مداخل ومخارج الملعب من قبل الجهات نفسها و التنبيه على ذلك بصورة متكررة».