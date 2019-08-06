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عقوبات أميركية على لبناني لعلاقته بميليشيا حزب الله

عقوبات أميركية على لبناني لعلاقته بميليشيا حزب الله
http://almnatiq.net/?p=759967
المناطق - وكالات

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على اللبناني فادي سرحان لعلاقته بميليشيا حزب الله.

وتتهم وزارة الخزانة الأميركية منذ العام 2015 وكيل مشتريات حزب الله فادي حسين سرحان، وشركته بتوفير الدعم المادي لتعزيز القدرات العسكرية لميليشيا حزب الله.

وقبل شهر فرضت واشنطن رزمة عقوبات جديدة ضد حزب الله طالت للمرّة الأولى نائبين في البرلمان اللبناني ومسؤولاً أمنياً رفيعاً.

وشملت العقوبات السابقة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله محمد رعد وعضو الكتلة أمين شري، إضافةً إلى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، متهمةً إياهم بتقديم الدعم لإرهابيين ولأعمال إرهابية، وفقاً لبيان وزارة الخزانة الأميركية.

وذكر البيان وضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية شخصيات سياسية بارزة تابعة لحزب الله، تستغل مناصبها السياسية لتسهيل عمل أجندة الحزب الخبيثة ودعم إيران، وأكد أنه يجب عدم التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله.

وتأتي هذه العقوبات في إطار التصويب الأميركي على قنوات أساسية تربط بين حزب الله والدولة اللبنانية، لاسيما أن الأسماء الثلاثة المُدرجة على لائحة العقوبات السابقة مرتبطة بشكل مباشر بالمؤسسات الرسمية للدولة اللبنانية، ما يعني أن هذه العقوبات سيكون لها تأثير على الدولة اللبنانية، فالبيان كان واضحاً في إشارته إلى هذا الجانب من خلال الطلب من الحكومة اللبنانية بقطع اتصالاتها مع المدرجين على لائحة العقوبات.

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