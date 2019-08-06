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ضمن فعاليات مهرجان التسوق بالطائف

غرفة الطائف تقر برنامج مسابقات بمليون و600 ألف ريال بـ7 مولات بالطائف

غرفة الطائف تقر برنامج مسابقات بمليون و600 ألف ريال بـ7 مولات بالطائف
http://almnatiq.net/?p=759970
المناطق - الطائف

أقرت الغرفة التجارية الصناعية بالطائف إقامة أضخم برنامج مسابقات وجوائز في كافة المولات المشاركة في مهرجان التسوق الذي تنظمه غرفة الطائف بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراثوالوطني، والذي يأتي تزامناً مع موسم الطائف، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري .. هذا وينطلق برنامج المسابقات الذي أقرته الغرفة بتشكيل فريق عمل متكامل من الغرفة غدا الثلاثاء من خلال مجموعة أسئلة سيتم طرحها على زوار المولات, وتوزيع جوائز يومية فوريه مختلفة في حينها, خلال شهر كامل, وتشمل الجوائز: (سيارات, وجوالات, وأجهزة آيباد, وقسائم شرائية, وألعاب أطفال, وشواحن متنقلة, وأدوات كهربائية, ومبالغ نقدية, وأجهزة الكترونية, وغيرها الكثير من الجوائز).. هذا وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي أن قيمة جوائز برنامج المسابقات الذي أقرته الغرفة وصل إلى مليون و600 ألف ريال, مقدما شكره لكل الرعاة والداعمين للبرنامج البندر كلينك, وشركة الطائف سما, ومرتفعات الهدا, ومركز لايت للتصوير, وكافة الداعمين لمهرجان التسوق, ولموسم الطائف, وثمن العبيدي التفاعل الكبير من القطاع الخاص ومن المولات المشاركة جوري مول, وتيرا مول, وقلب الطائف, وفالي سنتر, وسوق العبيكان, والنخيل, ومول الطائف الدولي, مؤكدا أن هدف الغرفة من المهرجان, هو دعم الحركة التجارية, والاقتصادية بالطائف, وجذب الزوار للمولات, وتعزيز فكرة التسوق بالترفيه, والتي تأتي تزامنا مع موسم الطائف, منوها بجهود هيئة السياحة, والترفيه, وكافة الجهات الحكومية المشاركة, التي عملت واجتهدت على موسم الطائف بما يليق بالطائف, كما أشاد العبيدي بجهود فريق مهرجان التسوق بغرفة الطائف, وقدم شكره لهم, مشيرا أن غرفة الطائف من خلال مجلس إدارتها, وأمانتها العامة لن تتوانى في تقديم كل الدعم بما يخدم محافظة الطائف.. يذكر أن تدشين مهرجان التسوق انطلق بالتزامن مع موسم الطائف الخميس الماضي, ويشمل على عدد من الفعاليات والبرامج والمفاجآت, ويأتي برنامج المسابقات الذي أقرته الغرفة ضمن فعالياته, العديدة, والتي تستمر طوال شهر أغسطس بجوائز يومية ضخمة تتجاوز قيمتها 3 ملايين ريال .

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