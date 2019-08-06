مدير الأمن العام يقوم بجولة لقيادة ادارة وتنظيم المشاة بمشعر منى

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أكد معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن / خالد بن قرار الحربي أن خطط أمن الحج التي أعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ( حفظه الله ) تسير وفق ما خطط لها ، خاصة أنها بنيت على دراسات علمية وعملية في إدارة الحشود وسبقها العديد من اللقاءات وورش العمل اتخذت من الرؤية العلمية والخبرات الميدانية المتراكمة لدى الجهات الأمنية العاملة في الحج منهجا للتطوير والتحديث .

جاء ذلك اثناء جولة معاليه التي قام بها مساء اليوم الثلاثاء 1440/12/5هـ لقيادة ادارة وتنظيم المشاة بمشعر منى يرافقه عدداً من قيادات قوات امن الحج وفي مستهل الجوله نقل معاليه لمنسوبي القيادة تحيات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظة الله مؤكداً على اهمية الأدوار التي يقومون بها لخدمة ضيوف الرحمن ومشدداً في الوقت نفسه على أهمية البذل والإخلاص بالعمل ، واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى , عقب ذلك قام معاليه ومرافقيه بجولة تفقدية شملت زيارة ركن العمليات المشرف على إدارة وتنظيم المشاة واستمع إلى شرح مفصل عن الخطط التنظيمية والإعدادية التي سيتم تنفيذها في حج هذا العام .

كما قدم عدد من قادة القيادة شرحا مفصلا عن خططهم التشغيليه والتنفيذية التي تكفل باذن الله التسهيل على ضيوف الرحمن وتحد من الكثافات وتحويل المسارات .

عقب ذلك قام معاليه بجولة تفقدية الى الادارات الفرعية بقيادة تنظيم المشاة في طلعة صدقي الشمالية كذلك – مجر الكبش

– الشعبين

في الطريق الرابع والخامس بمنى .

– طريق الملك فهد

– والنفق الجديد

– ثم سوق العرب – جسر الملك فيصل والجسر المظلل , خروجاً من بوابة 70 على مثلث الملك فيصل .

ثم التقى معالي مدير الامن العام بمنسوبي ادارة وتنظيم المشاة واستمع الى تطلعاتهم وامنياتهم بنجاح حج هذا العام . من جانبه عبر مساعد قائد قوات امن الحج لإدارة وتنظيم المشاة اللواء عبدالرحمن المشحن عن سعادته بهذه الجولة التي قام بها مدير الامن العام وقال انها تأتي من اجل الوقوف على مجمل الاستعداد والتجهيز لاستقبال ضيوف الرحمن في مشعر منى والاطلاع على مجمل الخطط التي تم اعتمادها وآليات تنفيذها كما وانها تحمل الكثير من الفوائد التي نلمس اثرها في واقعنا العملي كونها أتت عن قائد محنك متمرس وفي وقت مناسب للاطمئنان على مستوى الجاهزيه ولرفع الروح المعنوية لكافة العاملين في هذه القيادة ، مبتهلا للعلي القدير ان يكلل الجهود للحفاظ على أمن وامان ضيوف الرحمن .