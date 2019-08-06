غرفة حفرالباطن تستضيف اجتماع أصحاب الكسارات والغرابيل

حفرالباطن - فهد المريخي

احتضنت غرفة حفرالباطن وعلى مدى أيام متتالية اجتماعات عدة لأصحاب الكسارات والغرابيل والدفان برئاسة رئيس لجنة المقاولات الأستاذ محمد بن فهيد الحربي وبحضور نائب رئيس اللجنة الأستاذ ابراهيم الحميدي العنزي والأمين العام أنور الشامي العنزي وممثل من محافظة حفرالباطن وممثل من أمانة حفرالباطن، واحدى الشركات التي تم اختيارها من قبل المقاولين التي قدمت آلية لتنظيم العمل بما يساهم في القضاء على نهل الرمال.

وقد تكللت تلك الاجتماعات بنجاح تجسد بالاتفاق من جميع الحضور سواء اصحاب الكسارات والغرابيل او الدفان على الآلية الجديدة المقترحة والتي تم دراستها ومناقشتها بين أصحاب الكسرات والغرابيل والدفان واللجنة المشكلة من قبل سمو محافظ حفرالباطن، وفيها تم تحديد موقع خاص لأخذ الرمل، ووزعت المواقع على المستثمرين من أصحاب الكسارات والغرابيل ومصانع البناء والمقاولين اصحاب الدفان .

فيما تتولى الشركة المنظمة التي تم اختيارها من قبل المقاولين «أوهاج»، تهيئة الموقع للمستفيدين، من تسوير الموقع كاملًا ووضع الحراسات الأمنية ومراقبة الحركة اليومية وترقيم قطع الأراضي وعمل مدخل رئيسي للموقع وتجهيز نماذج تسليم الأراضي للمستفيدين منها وتوزيعها عليهم، حيث سيتم إدراج نظام الكتروني فعال في مراقبة وتنظيم العمل والحد من التجاوزات التي تشكل خطرا من جراء نهل الرمال العشوائي الذي يتسبب في كوارث تعرض الناس لخطر السقوط في تلك الحفريات الغير مسوره وتفتقد لوضع العلامات التنبيهيه، بالإضافة الى أخذ التعهدات اللازمة على اصحاب الغرابيل بردم وتهذيب مواقعهم القديمة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، حيث سيتم البدء في ممارسة النشاط في غضون أيام بما يخدم الصالح العام، ويؤمن المواد الأولية للمباني بما يضمن عدم شحها من السوق، ونزول الأسعار بأكثر من ٤٠٪ عن الأسعار الموجودة حاليا في الأسواق، كما تم تشكيل لجنة لمراجعة الأسعار الواردة في الآلية المقترحة من قبل الشركة المنظمة تتكون من مندوب من محافظة حفرالباطن والأمانة والغرفة التجارية والصناعية لمعرفة مدى عدالتها ومناسبتها لتكون في متناول الجميع دون اضافة اعباء مالية مبالغ فيها .